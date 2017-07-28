Türkiye’ye Mescid-i Aksa mesajı

HAKAN ÖZTÜRK / ANKARA - Filistinliler’in direnişi ve Türkiye’nin sert tepki göstermesi üzerine işgalci İsrail Mescid-i Aksa’nın kapılarına yerleştirdiği dedektörleri kaldırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın siyonist İsrail’e yönelik gösterdiği tepkiler İsrail’i çok rahatsız ederken Filistin’den Türkiye’ye teşekkür mesajı geldi. Akit’e konuşan Filistinli inşaat mühendisi Musa Cemal, “İsrail’e karşı en samimi tepki Türkiye ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan gösterdi. Erdoğan ve Türkiye’den Allah razı olsun” dedi.

Musa Cemal, “İsrail Mescid-i Aksa’ya yönelik uyguladığı işgalden vazgeçmiş olmasaydı cuma günü çok büyük olaylar yaşanacaktı” diye konuştu.

“İsrail basını tarafından yapılan anketlere göre İsrail halkının ülkelerinin geri atılmasından memnun olmadığını gösteriyor” diyen Anadolu Ajansı Kudüs Temsilcisi Turgut Alp Boyraz, “1967’den beri ilk kez Kudüslüler, İsrail’e geri adım attırdı. Bu geri adımın atılmasında en büyük pay gece gündüz demeden Mescid-i Aksa’nın çevresinde nöbet tutan Kudüslülere aittir. Hamas, El-Fetih ve Filistinli fraksiyonların birlikte hareket etmesi, Türkiye’den İsrail’e yönelik gelen tepkiler, Mescid-i Aksa’nın girişindeki metal arama dedektörleri ile kameraların kaldırılmasını sağladı” dedi.