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Türkiye'ye mesaj mı vermeye çalışıyorlar?

Son 3 günde yurt dışındaki 'İstanbul' isimli iki Türk restoranının saldırıya uğraması 'Türkiye'ye mesaj mı veriliyor?' sorusunu akıllara getirdi.

18 Ağustos 2017 Cuma 01:04
Türkiye'ye mesaj mı vermeye çalışıyorlar?

Yurt dışındaki Türk restoranlarının art arda saldırıya uğraması herkesin aklına aynı soruyu getirdi: 'Hedef Türkiye' mi?

Hem Burkina Faso vem İspanya'da hedef olan Türk restoranlarının isminin İstanbul olması dikkat çekti. Türkiye'nin gelişmesini ve büyümesinin çekemeyen odaklar tarafından el altından ve açıktan birçok saldırıya uğradığı bu dönemde yaşanan bu saldırılar, 'kesinlikle tesadüf değil' dedirtti.

14 AĞUSTOS: BURKİNA FASO

Üç gün önce batı Afrika ülkelerinden Burkina Faso'nun başkenti Ouagadougou'dabir Türk lokantası yönelik silahlı saldırıda en az 20 kişi ölmüş, 8 kişi yaralanmıştı. Aziz İstanbul isimli Türk restoranına yönelik saldırıyı DEAŞ bağlantılı radikal grupların gerçekleştirildiği bildirilmişti.

17 AĞUSTOS İSPANYA

Bugün ise İspanya'nın katalan bölgesi Barcelona'da turistik alışveriş caddesi La Rambla'da önce yayaların arasına dalıp ardından "Luna de İstanbul" adlı restoranı hedef aldılar.

MESAJ MI VERİYORLAR

Olayların bağlantılarına ilişkin henüz yetkililerden bir açıklama gelmezken, yurt dışında 3 günde 'İstanbul' isimli iki restorana yapılan saldırılar acaba birileri Türkiye'ye mesaj mı vermeye çalışıyor sorularına sebep oldu.

 

 

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2017 Cuma 01:04
  1. türkiye
  2. mesaj
  • Alkame AltınışıkAlkame Altınışık51 dk önce
    Hedef Türkiye dahil bir çok ülke.İngiltere AB den boşyeremi çıktı?Siyonist kafaların oyunları..Para Silah yeni düzen köşe kapmaca
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