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Türkiye'ye küstah 'Büyükada' tehdidi!

Uluslararası Af Örgütü, Londra'daki merkezinden Büyükada'daki operasyon ve tutuklamalar sonrası Türkiye'ye karşı tehdit gibi açıklamalarda bulundu.

19 Temmuz 2017 Çarşamba 02:04
Türkiye'ye küstah 'Büyükada' tehdidi!

Uluslararası Af Örgütü Avrupa ve Orta Asya Direktörü John Dalhuisen, Af Örgütü'nün Türkiye Direktörü İdil Eser'in de dahil olduğu 6 kişinin tutuklanmasının ardından Türkiye'yi üstü kapalı tehdit etti.

"KİMSE TÜRKİYE'YE KARŞI ADIM ATMIYOR"

Türkiye'deki FETÖ, PKK ve DHKP-C operasyonlarına da vurgu yapan Dalhuisen, terör örgütü mensuplarını "muhalif" olarak niteleyerek, Türkiye'nin bu kişileri tutuklayarak "otoriterleştiğini" savundu.

Dalhuisen, "Türkiye'nin otoriterleştiğini herkes biliyor ama kimse bir adım atmıyor" ifadesini kullandı.

"ARTIK HERKES TÜRKİYE'YE, KIRMIZI ÇİZGİLERİ AŞTIĞINI GÖSTERMELİ"

Türkiye'nin iç işlerine karışmak suretiyle, ülkeyi istedikleri gibi yönlendirebileceğini düşünen, ancak bu konuda başarısızlığa uğrayanların sözcüsü gibi konuşan Dalhuisen, "Türkiye'de çıkarı olan çok ülke var, özellikle de göç, DEAŞ'la mücadele, Suriye gibi konularda. Bunlar büyük çıkarlar. Ama bunlar Türkiye'nin saygın olduğu varsayımına dayanıyordu.

Artık dünyada herkes Türkiye'ye kırmızı çizgileri aştığını göstermeli" ifadeleriyle tehditler savurdu.

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2017 Çarşamba 02:04
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