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Türkiye'ye kumpas davasında jüriden skandal karar!

ABD'deki kumpas davasında Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, kendisine yöneltilen 6 ithamdan 5'inden suçlu bulundu.

03 Ocak 2018 Çarşamba 22:40
Türkiye'ye kumpas davasında jüriden skandal karar!

Jüri heyeti Mehmet Hakan Atilla'yı 6 suçlamadan 5'inde suçlu buldu. Mehmet Hakan Atilla kara para aklama iddiasında suçsuz bulundu.

Atilla’nın cezasını Yargıç Richard Berman belirleyecek.

AYRINTILAR GELİYOR...

Haber Tarihi: 03 Ocak 2018 Çarşamba 22:40
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • ZonguldaklıZonguldaklı6 dk önce
    Artıktürkiyeninde36've37paralelinçizildiğigündenitibarenırakvesuriyedeuğradığımaddivemanevizararıgidermekiçinhukikimücadeleyivermesigerekir.Tabibuaradabirleşmişmilletlerkararıolmadaniranauygulananambargoyuveticaretyollarımızınkesilmesinesebepolanmısırdakidarbeyideunutmayalımçünkübunlarınsorumlusununbirleşikşirketlerin(amerika)kendimenfaativeçıkarlarıiçin uyguladığıyanlışpolitikalardır.Bunundahukukönündehesabını maddimanevivermelidir.
  • YiğidoYiğido7 dk önce
    Aşağılık vatan haini haşhaşi
  • SelçukSelçuk13 dk önce
    İncirlik kapatılsın
  • HabibHabib13 dk önce
    İncirlik ve kürecik acilen kapatılmali!!!Beyler buna şiddetli karsilik verilmeli!!!!
  • Durmuş aliDurmuş ali19 dk önce
    Siz Amerikalıları adam yerine koyupsize inananları s. .....mßerefsizler
  • FaikFaik27 dk önce
    Mr coni iti sizçalıp siz oynadınız bizden bir atillayı esir ettiniz bizde size dünyayı dar edeceğiz göreceksiniz sizin kalenin kapısını yıktık bir kere taşıma baraj gibi yok olup gideceksiniz.o jüri kuklalarınada şiş kebap yedireceğiz.
  • GöktuğGöktuğ30 dk önce
    Kahrolsun ABD
  • YorumcıYorumcı31 dk önce
    Afganistan pakistan ırak Suriye daha doğrusu nerede amerika varsa Orada suç vardır. Cezalarını kim verecek elbette Allaj
  • Adsız.Adsız.31 dk önce
    İnsanlığın süründüğü bir dava....İnsanlığın bittiği nokta....İçimizdeki insan kılıklı züppeler bir yerine kına yaksın....Hesabı er ya da geç SORULACAKTIR....Herkese......
  • YiğidoYiğido31 dk önce
    Allahın azabı katil abd ve israilin üzerine olsun.acilen misli ile bunlara karşılık verilmelidir.incirlik kapatılmalı.
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