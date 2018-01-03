Türkiye'ye kumpas davasında jüriden skandal karar!
ABD'deki kumpas davasında Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, kendisine yöneltilen 6 ithamdan 5'inden suçlu bulundu.03 Ocak 2018 Çarşamba 22:40
Jüri heyeti Mehmet Hakan Atilla'yı 6 suçlamadan 5'inde suçlu buldu. Mehmet Hakan Atilla kara para aklama iddiasında suçsuz bulundu.
Atilla’nın cezasını Yargıç Richard Berman belirleyecek.
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Zonguldaklı6 dk önce Artıktürkiyeninde36've37paralelinçizildiğigündenitibarenırakvesuriyedeuğradığımaddivemanevizararıgidermekiçinhukikimücadeleyivermesigerekir.Tabibuaradabirleşmişmilletlerkararıolmadaniranauygulananambargoyuveticaretyollarımızınkesilmesinesebepolanmısırdakidarbeyideunutmayalımçünkübunlarınsorumlusununbirleşikşirketlerin(amerika)kendimenfaativeçıkarlarıiçin uyguladığıyanlışpolitikalardır.Bunundahukukönündehesabını maddimanevivermelidir. Yiğido7 dk önce Aşağılık vatan haini haşhaşi Selçuk13 dk önce İncirlik kapatılsın Habib13 dk önce İncirlik ve kürecik acilen kapatılmali!!!Beyler buna şiddetli karsilik verilmeli!!!! Durmuş ali19 dk önce Siz Amerikalıları adam yerine koyupsize inananları s. .....mßerefsizler Faik27 dk önce Mr coni iti sizçalıp siz oynadınız bizden bir atillayı esir ettiniz bizde size dünyayı dar edeceğiz göreceksiniz sizin kalenin kapısını yıktık bir kere taşıma baraj gibi yok olup gideceksiniz.o jüri kuklalarınada şiş kebap yedireceğiz. Göktuğ30 dk önce Kahrolsun ABD Yorumcı31 dk önce Afganistan pakistan ırak Suriye daha doğrusu nerede amerika varsa Orada suç vardır. Cezalarını kim verecek elbette Allaj Adsız.31 dk önce İnsanlığın süründüğü bir dava....İnsanlığın bittiği nokta....İçimizdeki insan kılıklı züppeler bir yerine kına yaksın....Hesabı er ya da geç SORULACAKTIR....Herkese...... Yiğido31 dk önce Allahın azabı katil abd ve israilin üzerine olsun.acilen misli ile bunlara karşılık verilmelidir.incirlik kapatılmalı.