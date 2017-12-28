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Türkiye'ye karşıydılar... Elindekini kaybettiler

Somaliland hükümeti, BAE'nin Berbera kasabasında askeri üs kurma projesinin ertelediğini duyurdu.

28 Aralık 2017 Perşembe 18:31
Türkiye'ye karşıydılar... Elindekini kaybettiler

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından, Somali'nin özerk bölgesi Somaliland'da kurulması konusunda anlaşmaya varılan askeri üs projesinin ertelendiği bildirildi.

Somaliland Dışişleri Bakanı Saad Ali Shire, yerel basına yaptığı açıklamada, BAE'nin, Berbera kasabasında askeri üs kurma projesinin ertelendiğini duyurdu.

Ertelemenin nedenini açıklamayan Shire, "BAE ile yaptığımız anlaşma hala geçerliliğini korumaktadır, fakat şu an için alınan kararda askeri üssün kurulması geçici olarak ertelenmiştir." dedi.

Öte yandan, BEA'nin Berbera kasabasındaki askeri üs kurma projesinin ertelenmesine, Yemen'deki hükümet karşıtı Husilerin tehdidinin neden olduğu ileri sürüldü.

Husilere ait sosyal paylaşım sitesinde geçen hafta yayınlanan bir videoda, Somaliland'in BEA ile askeri üs anlaşmasında direnmesi durumunda, Berbera limanının füzeyle vurulacağı tehdidinin yer aldığı belirtiliyor.

BAE'nin, Berbera kasabasında askeri üs kurmak için resmi başvurusu, bu yılın şubat ayında Somaliland meclisinde yapılan oylamada 2'ye karşı 144 oyla onaylanmıştı.

Somaliland'ın eski Devlet Başkanı Ahmed Silanyo'nun da desteklediği projenin, BAE tarafından, Yemen'de devam eden çatışmalarda Husiler'e karşı kullanabileceği yönünde iddialar ortaya atılmıştı.

Haber Tarihi: 28 Aralık 2017 Perşembe 18:31
  1. Somaliland
  2. bae
  3. Saad Ali Shire
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