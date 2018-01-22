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Türkiye'ye karşı savaşma şartıyla serbest bırakıldılar

TSK'nın operasyon başlatmasıyla korkan PYD'li teröristler, esir aldıkları DAEŞ'li teröristleri Türkiye'ye karşı savaşma şartıyla serbest bıraktı.

22 Ocak 2018 Pazartesi 15:25
Türkiye'ye karşı savaşma şartıyla serbest bırakıldılar

Cumartesi günü saat 17:00'de başlayan "Zeytin Dalı Harekatı"nda 3. güne girildi! Harekatın ikinci gününde, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı kara birlikleri Afrin tarafına geçti.

"Kara harekatı"yla birlikte Özgür Suriye Ordusu güçleri, Türk askerinin desteğiyle Afrin içinde ilerlemeye başladı. Hava bombardımanı ve sınırdaki birliklerden top atışları da devam etti.

TSK, öğle saatlerinde Afrin bölgesinin doğusundaki Azez'den operasyon başlattı. Bu arada terör örgütü PYD/PKK, Afrin’deki DAEŞ’li esirleri TSK ve ÖSO’ya karşı savaşmaları şartıyla serbest bıraktı.

TÜRKİYE'YE KARŞI SAVAŞMA ŞARTIYLA SEBEST BIRAKILDILAR

Afrin’deki yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, terör örgütü, Zeytin Dalı Harekatı’nda kullanmak üzere DEAŞ’lı teröristlerle anlaşmaya vardı. PYD/PKK, daha önce çatışmalarda sağ ele geçirdiği DEAŞ’lıları, TSK ve ÖSO güçlerine karşı savaşmaları şartıyla hapishanelerden çıkardı.

DAHA ÖNCE DE SERBEST BIRAKMIŞLARDI

PYD/PKK daha önce de ABD’nin bilgisi dahilinde Rakka kent merkezinde kuşattığı DEAŞ teröristleriyle anlaşmaya vararak bölgeden tahliye etmiş, bunların önemli bir bölümü Türkiye’ye sızmak üzere sınır hattına yönelmişti.

Haber Tarihi: 22 Ocak 2018 Pazartesi 15:25
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