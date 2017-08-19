Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Türkiye’ye karşı ‘ordu’ kurdular… Tehditler savurdular!

Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'nin ana omurgasını oluşturduğu SDG içinde yeni bir örgüt kuruldu. Örgüt kuruluşunu açıkladığı konuşmada Türkiye'yi tehdit etti.

19 Ağustos 2017 Cumartesi 13:00
Türkiye’ye karşı ‘ordu’ kurdular… Tehditler savurdular!

Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD’nin başını çektiği Suriye Demokratik Güçleri bünyesinde “Devrimci Kuvvetler” adında yeni bir terörist grup kuruldu.

Amerika’nın Sesi'nin haberine göre, Suriye’nin Şehba bölgesinde kurulan grubun amacı, “bölgede güvenlik ve istikrarı korumak” olarak tanımlandı. "Osmanlı kolonicilerini ülkeden atacaklarının sözünü veriyor" sözleriyle Türkiye'ye tehditler savruldu.

Grubun komutanlarından Hesam Hidro, grubun kuruluşunun açıklandığı törende yaptığı konuşmada Türkiye’yi tehdit etti:

“Suriye savaşının 7’inci yılındayız. Tüm terör gruplarının kontrolüne ve tiranlığa tanıklık ettik. Ancak son sözü her zaman onurlu Suriyeliler ve vatansever isyancıları söyledi. Bugün, Kürdü, Arabı, Türkmeni, farklı etnik kökenlere mensup genç, özgür Suriyeliler’den oluşan yeni bir gücün kurulduğunu ilan ediyoruz. Bu güç, ülkemizi yok edenlere, bizi acıyı tatmaya zorlayanlara ve ülkemizi işgal etmek için binlerce insanımızı öldürenlere karşı savaşacak. Özellikle son bir kaç ayda kuzey Halep’teki köylerimizin birçoğunu Türk güçleri bombaladı ve hala da saldırılarını devam ettiriyorlar. İsyancı güçler, Suriye halkına, ellerindeki tüm imkanlarla terör saldırılarına karşı Suriye’yi savunacaklarının ve Osmanlı kolonicilerini ülkeden atacaklarının sözünü veriyor. Canlarını feda eden kahramanlarımızın intikamını alacağız, huzur içinde yatsınlar. Çok yaşa demokratik Suriye.”

Haber Tarihi: 19 Ağustos 2017 Cumartesi 13:00
  1. PKK
  2. SDG
  3. TERÖR
  4. Suriye
  5. YPG
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Alman devinden flaş Türkiye kararı!
    1. Alman devinden flaş Türkiye kararı!
    2. Kasımpaşa-Beşiktaş maçını sallayan..
    3. Ahmet Çakar'dan Aykut Kocaman hakkında..
    4. Rusya'dan açıklama: Türkiye istedi,..
    5. Fenerbahçeli taraftarlar isyanda! Ozan..
    6. Sıcak çatışma! Canlı bomba öldürüldü
    7. Türkiye’ye karşı ‘ordu’ kurdular…..
    8. Bayramda çalışanlar dikkat! Bayram..
    9. Kahraman Mehmetçik İkiyaka Dağları'nda..
    10. AK Parti'de flaş karar! O teşkilat..
    11. Galatasaray'da bir devrin sonu!
    12. Mardin'de 665 kilo kaçak nargile..
    13. İstanbul Beylikdüzü’nde boğuldu..
    14. Düzce’de trafik kazası: 2 kişi yaralı
    15. Tunceli’de MLKP üyesi 2 terörist..
    16. Kadın memuru 'ByLock' ile korkutup..
    17. Iğdır’da yolcu otobüsü şarampole..
    18. Galatasaray'da bir devrin sonu!
    19. Beşiktaş'tan anlamlı hareket! Şehit..
    20. Bozdağ açıkladı! İşte FETÖ ve PKK'yı..
    Amerika’dan çok sert açıklama: O ülkeye yapılacak saldırı bize yapılmıştır!
    Amerika’dan çok sert açıklama: O ülkeye yapılacak saldırı bize yapılmıştır!
    Yıllık izin yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
    Yıllık izin yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
    Valilik’ten ‘Son dakika’ açıklaması… ‘Sokağa çıkma yasağı ilan edildi’
    Valilik’ten ‘Son dakika’ açıklaması… ‘Sokağa çıkma yasağı ilan edildi’
    Gündeme bomba gibi düştü… Türk devi tamamen Japonlara satıldı!
    Gündeme bomba gibi düştü… Türk devi tamamen Japonlara satıldı!