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'Türkiye'ye karşı ikiyüzlülüğe...'

AB Dönem Başkanlığı'nı üstlenecek olan Bulgaristan, genişleme programına Türkiye'yi dahil etmedi.

27 Aralık 2017 Çarşamba 15:30
'Türkiye'ye karşı ikiyüzlülüğe...'

AB'ye üye olduğu 2007'den bu yana ilk kez dönem başkanlığı görevini üstlenecek olan Bulgaristan görevi 1 Ocak'ta Estonya'dan devralacak.

Önceki dönem başkanları Estonya ve Malta'da olduğu gibi Bulgaristan da açıkladığı 6 aylık programda Türkiye'ye AB'nin genişlemesinde yer vermedi.

Genişlemenin merkezinde yer alacak Batı Balkanlar için Mayıs 2018'de başkent Sofya'da özel bir zirve düzenlenecek.

Şubat 2018'de de AB Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker'in Sırbistan ve Karadağ'ın AB'ye katılımına yönelik bir strateji belgesi açıklayacak.

Bulgaristan sığınmacı krizi ve terörle mücadele başlıklarında ise Türkiye ile işbirliğini sürdürmeyi planlıyor.

BORISOV: İKİ YÜZLÜLÜĞÜ BIRAKALIM

NTV'nin haberine göre Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov geçen hafta katıldığı bir televizyon programında Türkiye'nin AB üyeliğine farklı bir yaklaşım getirmiş ve "Türkiye'nin AB'ye üye olacağı konusunda iki yüzlülüğü bırakalım, özel bir anlaşma yapalım" ifadesini kullanmıştı.

Haber Tarihi: 27 Aralık 2017 Çarşamba 15:30
  1. Bulgaristan
  • Güney DoğuluGüney Doğulu30 dk önce
    Avrupa Birliğine Hayır..Onların Allah'ın yasalarını inkarını yaşamaktansa asla AB taraflısı olmamalıyuz. Her türlü ahlaksızlık onların içinde. Hepside iflasta. Biz İslam birliği ve ekonomisini yapalım. Her dinamik bizlerin lehine. Sadece çalışıp organize edelim. Onlar bizemuhtaç biz değil.
  • NurullahNurullah42 dk önce
    Dönem başkanı olması onları karar alıcı kılmıyor. Ab yi yöneten bir kaç ülke var zaten. Ayrıca sözden önce eylemlere bakmak lazım
  • utkuutku57 dk önce
    Bizde dürüst konuşursak şunu söyleyebilirim ki; Yeni türkiyenin hacmi, motivasyonu, ufku AB için çok geniş gelir, AB bizi daraltır, bence de AB ile görüşelim bazı antlaşmalar yapalım ama üyelik hayalini artık bir kenara bırakalım...bu kadar tarihi ve kültürel genişliği olan bir ülkeye AB çok küçük kalır, AB ye hırvatistan, moldova, ukrayna yakışır..Bize Şanghay beşlisi yakışır, Osmanlı milletler topluluğu yakışır, d8 yakışır....
  • YusufYusuf1 sa önce
    Sadece ikiyüzlü mü ! soy kırımcı ve ırkçı değilmisiniz ?İslam'a ve müslümanlara hastalık derecesinde düşman değilmisiniz ? Sözünde durmayacak kadar yalancı ve namert değilmisiniz? Bitmedi daha bir çok şeysiniz de neyse.
  • RİZELİRİZELİ1 sa önce
    BU BULGAR AYICIĞI DOĞALGAZINKIYMETİNİ GÖRDÜ BİZİM SOL GÖREMEDEİ OKUZAPTALAR BİRŞEYİ SÜREKLİ İSTERLER SONUCU HERSEFERİNDE FARKLI BEKLERLERAHİR ZAMANDA HAK EHLİNİ GÖRMEK İSTERSEN DÜŞMAN OKLARINI TAKİPET
  • FerhatFerhat1 sa önce
    Üzülmeyin nedir bu sizin bitmeyen AB sevgininiz.Zaten biz normlarin ve yasalarin hayasiz ve onursuz izzetsiz topluluklarinin bize dayatmasina karsiyiz. Sevinmeliyiz AB ye dahil olmadigimiz icin.
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