Türkiye'ye karşı hamlelerine kendi vatandaşları isyan etti!

YENİAKİT.COM.TR - FETÖ başta olmak üzere Türkiye'ye karşı ''savaşan'' tüm terör örgütlerine kol kanat gelen Almanya hükümeti geçtiğimiz haftalarda Büyükada'da ajanlarını Türk emniyetine kaptırınca adeta çılgına döndü.

Almanya, Ekonomik yaptırımlar için Türkiye'ye turizmi önlemek için vatandaşlarına ''Türkiye'ye gitmeyin'' çağrılarını yenilerken Alman Hükümetine en güzel cevap Türkiye'de yaşayan Almanlardan geldi.

Almanya'dan Alanya'ya taşınan Alman vatandaşı Holger Vorbeck, Türkiye'de Almanya'dan daha az problemler yaşadığını belirterek, Türkiye'ye karşı Almanya'nın giriştiği Turizm yaptırımlarına anlam veremediğini belirtti.

Kaynak: www.yeniakit.com.tr