Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Türkiye'ye karşı hamlelerine kendi vatandaşları isyan etti!

Almanya hükümeti'nin Türkiye karşı başlattığı Turizm boykotuna Alman vatandaşlarından tokat gibi cevap geldi. Türkiye'de yaşayan Alman vatandaşları Alman hükümetine resti çekti.

25 Temmuz 2017 Salı 16:30
Türkiye'ye karşı hamlelerine kendi vatandaşları isyan etti!

YENİAKİT.COM.TR - FETÖ başta olmak üzere Türkiye'ye karşı ''savaşan'' tüm terör örgütlerine kol kanat gelen Almanya hükümeti geçtiğimiz haftalarda Büyükada'da ajanlarını Türk emniyetine kaptırınca adeta çılgına döndü. 

Almanya, Ekonomik yaptırımlar için Türkiye'ye turizmi önlemek için vatandaşlarına ''Türkiye'ye gitmeyin'' çağrılarını yenilerken Alman Hükümetine en güzel cevap Türkiye'de yaşayan Almanlardan geldi. 

Almanya'dan Alanya'ya taşınan Alman vatandaşı Holger Vorbeck, Türkiye'de Almanya'dan daha az problemler yaşadığını belirterek, Türkiye'ye karşı Almanya'nın giriştiği Turizm yaptırımlarına anlam veremediğini belirtti.

Kaynak: www.yeniakit.com.tr  

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2017 Salı 16:30
  1. Holger Vorbeck
  2. ALMANYA
  3. FETÖ
  4. TÜRKİYE
  5. tükiye
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kuzey Kore'den 'nükleer' tehdit!
    1. Kuzey Kore'den 'nükleer' tehdit!
    2. O ülkeden ABD'ye nükleer tehdit!
    3. Tek tek esir alınmaya başladılar
    4. Trump'ın arkasında görülmüştü... kim..
    5. Rusya: ABD o örgüte silah veriyor!
    6. Gazze'de sokaklar Kudüs!
    7. TBMM'ye geldi! Müftülere nikah yetkisi..
    8. Kudüs'ün statüsü ve uluslararası..
    9. Suriye’de asıl karmaşa Rakka'dan sonra
    10. PKK'lıların kullandığı tünel öyle bir..
    11. Körfez krizinin kazananı kim oldu?
    12. ABD'yi tehdit etti... Nükleer saldırı..
    13. Kağıttan bin turna kuşu o bölgeye..
    14. Sırbistan'da büyük operasyon... 251..
    15. Almanya'da NSU davasında savcılık..
    16. Hollanda'da başörtülü itfaiyeci aranıyor
    17. Yeni fındık çeşitleri örnek bahçede..
    18. Zuckerberg ve Elon Musk birbirine girdi
    19. Yenikapı'da 'Büyük Kudüs' buluşması
    20. Çeri domates üreticisine kazandırıyor
    İsrail'de neden kanser yok?
    İsrail'de neden kanser yok?
    Canan Karatay uyardı: Hiç kimse yememeli!
    Canan Karatay uyardı: Hiç kimse yememeli!
    Fatih Terim Galatasaray'ın teklifini kabul etti! İkisini birden...
    Fatih Terim Galatasaray'ın teklifini kabul etti! İkisini birden...
    Alman gazeteci: Avrupa diz çökmediği dik durduğu için Erdoğan'ı...
    Alman gazeteci: Avrupa diz çökmediği dik durduğu için Erdoğan'ı...