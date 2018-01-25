“Türkiye’ye ilgi hâlâ diri”

Bu yılki teması ayrışma ve kutuplaşma olan zirvede ekonomik endişelerin, siyasi endişelerin gölgesinde kaldığına dikkat çeken Tamer Saka, bunu hem ekonomik hem de siyasi alanda görmenin mümkün olduğunu belirtti. Zirvede gözlemlediği Türkiye algısına da değinen Tamer Saka, geçen yılki olumsuz havanın yerini biraz daha alışılmış ve kabullenilmiş bir Türkiye’nin aldığına dikkat çekti. Türkiye’ye karşı olan ilginin hâlâ diri olduğunu söyleyen Tamer Saka, “Farklı ülkelerle yaptığımız toplantılarda Türkiye’ye karşı hâlâ bir yatırım ilgisinin olduğunu söyleyebilirim” dedi.

Özellikle Suriye tarafındaki ana sorunların çözüme yakın olmasının Türkiye’ye olan ilgiyi arttırdığını da vurgulayan Saka, “Türkiye’ye gelmek için bekleyen hazır bir ilgi var. İşlerin biraz daha yoluna girmesiyle birlikte Türkiye’ye karşı çok daha hızlı bir teveccüh olacağını düşünüyorum” diye konuştu.