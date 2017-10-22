Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Elazığ 6. Olağan Merkez İlçe Kongresi’ne katıldı. Yıldırım, son 15 yılda milli gelirin üç kat arttığını vurguladı.

Yıldırım, konuşmasına şöyle devam etti: “Bugün Türkiye satın alma gücüne göre, dünyanın 13’üncü büyük ekonomisine sahip. İnşallah önümüzdeki yıllarda da ülkemizi bölgenin parlayan yıldızı yapmaya kararlıyız. Artık ülkemizde vatandaşlarımız geleceğe güvenle bakıyor. Ülkemizin büyümesini, güçlenmesini istemeyenlere karşı mücadelemiz ilk günkü kararlılıkla sürecek. Hedef, terörü Türkiye’nin gündeminden çıkartmak, bütün enerjimizi ve gücümüzü gençlerimizin, milletimizin geleceği için harcamak.

Bugünlerde Türkiye aleyhinde açıklamalar ardı ardına geliyor. Dün, Avrupa Birliği’nden, Danimarka Başbakanı çıkmış abuk subuk laflar ediyor. ‘Türkiye gözümüzün önünde Erdoğan rejimi altında eriyor, böyle Avrupa’ya nasıl girecek?’ Sen kimsin? Senin Türkiye’ye, Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanına söyleyecek lafın olabilir mi? Türkiye’nin rejimi demokrasidir, cumhuriyettir. Türkiye geçmişinden aldığı, medeniyetinden aldığı güçle emin adımlarla muasır medeniyet seviyesine yürüyor. Türkiye’ye hiçbir ülke ayar veremez.”

Başbakan Binali Yıldırım, Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen Fırat Üniversitesi Akademik Yıl Açılışı ve Fahri Doktora Tevcih Törenine katıldı. Yıldırım burada yaptığı konuşmasında, son 15 yılın, Türkiye’nin her alanda değişim yaşadığı yıllar olduğuna işaret etti.

GELECEĞİMİZ PARLAK

“Türkiye’nin etrafında bir şer çemberi oluşturulmaya gayret edildiğini belirten Yıldırım, “Bu oyun yeni değil gençler. Bu oyunun 100 yıldan fazla geçmişi var, 1860’lara gidiyor. O günden bugüne bu bölgede yarım kalmış hesaplar var. O gün Osmanlı ile o hesabı görmeye çalıştılar, şimdi de Türkiye Cumhuriyeti ile bu hesabı görmeye çalışıyorlar. Ama şunu herkes bilsin, bu aziz millet 15 Temmuz’da herkese, bilen bilmeyen yedi düvele Türk milletinin nasıl bir millet olduğunu göstermiştir. Bayrağı indirmemiş, ezanları dindirmemiştir. Onun için ülkemizin geleceği her bakımdan parlaktır. Yarınımız bugünümüzden daha güzel olacak, hiç endişeniz olmasın. Biz, sizlere her yönüyle gelişmiş, sorunlarını çözmüş bir ülke emanet etmek için başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere ekip olarak çalışıyoruz, gayret ediyoruz” diye konuştu.

Sınav sistemlerinin değiştirilmesinin eleştirildiğini de anımsatan Yıldırım, “Değişim eğer daha iyisini getirmeye hizmet ediyorsa durmadan değişim lazım ama mevcudu daha da geriye düşürüyorsa orada değişime ihtiyaç yok” dedi. Liseye ve üniversiteye giriş sisteminde yapılan düzenlemelerin hiçbir şekilde öğrencilerin aleyhine olmayacağını belirten Başbakan Binali Yıldırım, “Vatandaşlarımız rahat olsun. Öğrencilerimizin geleceğe rahat rahat hazırlanacakları bir geçiş sistemi getiriliyor” dedi.

BURS VE KREDİ MÜJDESİ

Öğrencilere bir de müjde veren Başbakan Yıldırım, “2003’te öğrenci başına 45 lira burs veya kredi veriyorduk. 2018’de bu rakam 470 lira olacak. 425’ti bu sene, haydi bakalım 470’e çıktı. Hayırlı olsun, bunu da ilk Elazığ’da açıklamış oluyoruz.” diye konuştu.