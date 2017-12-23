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‘Türkiye’ye güveniyoruz, yatırımlarımız sürüyor’

Mobil telefona ve internete artan ilgi iletişim şirketlerini büyütüyor.

23 Aralık 2017 Cumartesi 09:54
‘Türkiye’ye güveniyoruz, yatırımlarımız sürüyor’

Servis gelirlerini yüzde 14,3 oranında arttıran Vodafone Türkiye’nin CEO’su Colman Deegan, güçlü büyümelerinin ve yaptıkları yatırımların Türkiye’ye güvenlerinin, ekonomiye katkılarının işareti olduğunu belirtti. 

SERVİS GELİRLERİ 4,5 MİLYAR TL

Deegan, mobil telefon ve internete rağbetin gelirleri ve kârları adına olumlu olduğunu vurguladı. Deegan, 2017’nin iyi geçtiğine işaret ederek, “Bunu rakamlar teyit ediyor. 30 Eylül’de biten 2017-2018 mali yılımızın ilk yarısında, servis gelirlerimiz 4,5 milyar liraya ulaştı. Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr (FAVÖK) oranımız ise organik bazda yüzde 20,4 artışla 1 milyar 300 milyon liraya yükseldi. Kurumsal segment servis gelirlerimiz de yüzde 14 arttı. Bütün bu sonuçlarda ‘Toplam Telekomünikasyon Servisleri’ stratejimiz ve ‘Yarına Hazırım’ platformumuz önemli rol oynadı” dedi.

KIRSALA 1,6 MİLYAR TL

Dijitalleşmeyi ülkeye yaymak için ellerinden geleni yaptıklarını kaydeden Deegan, “Bu çerçevede “Türk Telekom ile kırsal alanların dijitalleştirilmesi için önümüzdeki 3 yılda 1,6 milyar liralık ortak yatırım taahhüt ettik” açıklamasında bulundu.

2018’DE YATIRIMLARA DEVAM

2018 hedeflerine de değinen Vodafone Türkiye CEO’su, önümüzdeki yıl yatırımlara devam edeceklerini; en son dijital yenilikleri ülkeye sunacaklarını aktardı. 2018 yılında da ana başarı kriterlerinin mükemmel müşteri deneyimi sağlamak olacağının altını çizen Colman Deegan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yaptığımız her işin merkezine müşterilerimizi yerleştirmeye devam edeceğiz. Müşterilerimizin ihtiyaçlarını tam olarak anlamaya ve karşılamaya odaklanıyoruz.”

HEDEF, MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ

“Mükemmel müşteri deneyimi sağlamanın yolu müşterilerin hayatını kolaylaştırmaktan geçiyor” diyen Deegan, “Bu anlamda, sektörümüz önemli bir avantaja sahip çünkü sürekli inovasyonu teşvik ederek müşterilerimizin hayatını kolaylaştıracak ürün ve hizmetler geliştirmemizi sağlıyor. Özellikle yeni teknolojilerin ve dijital servislerin, önümüzdeki dönemde toplumsal dönüşümde önemli rol üstleneceğine ve bireylerin yaşam kalitesini yükselteceğine inanıyoruz” şeklinde konuştu.

 

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 23 Aralık 2017 Cumartesi 09:54
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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