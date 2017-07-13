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Türkiye'ye getiriliyorlar! Azez'de bombalı saldırı

Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesinde, bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

13 Temmuz 2017 Perşembe 18:27
Türkiye'ye getiriliyorlar! Azez'de bombalı saldırı

Muhaliflerin kontrolündeki Azez'deki Sivil Savunma Yetkilisi Heysem Ceber, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçe merkezindeki Abdullah Recep Okulu yakınlarında bomba yüklü bir aracın infilak ettiğini söyledi.

Patlamada 4 kişinin yaşamını yitirdiğini, 7 kişinin de yaralandığını belirten Ceber, olay yeri çevresinde maddi hasar meydana geldiğini de kaydetti.

Heysem Ceber, patlamadan sonra bazı araçların yandığı ve çevredeki bazı yerlerde yangın çıktığını aktararak, yangınların sivil savunma ekiplerince söndürüldüğünü dile getirdi.

Patlamanın ardından ölü sayısının artmasından endişe edilirken, yaralılardan durumu ağır olanların ise Türkiye'deki hastanelere sevk edildiği öğrenildi.

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2017 Perşembe 18:27
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