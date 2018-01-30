Türkiye'ye gelip Müslüman oldu

Yaklaşık 7 yıldır Antalya'da bir otelde çalışan 44 yaşındaki Alman vatandaşı Silke Daniele Sommer, uzun süre araştırma yaptıktan sonra Müslüman olmaya karar verdi.

Sommer, Hatay'ın Hassa ilçesinde yaşayan arkadaşı Hatice Sarıbay'dan yardım istedi.

NİSA ADINI ALDI

Davet üzerine Hassa ilçesine gelen Sommer'e ilçe müftülüğünde Müftü Abdulhalık Ocakhanoğlu tarafından İslamiyet kuralları hakkında bilgi verildi. Sommer, daha sonra şahitlerin huzurunda Kelimei şehadet getirerek, Müslüman oldu.

"Nisa" adını alan Sommer'a, Ocakhanoğlu tarafından ihtida belgesi verildi, Kur'an-ı Kerim ve peygamberlerin hayatını anlatan kitap hediye edildi.

"BU YOLU SEÇTİM"

Sommer, yaptığı açıklamada, 7 senedir çalıştığı Türkiye'de Müslümanlık hakkında birçok şey öğrendiğini söyledi.

Yaşamını Türkiye'de sürdürmeyi düşündüğünü aktaran Sommer, "Çok uzun zaman düşündüm. En yakın arkadaşım bana yardım etti. Çok güvendim. Bu yolu seçtim. Düşünmek farklı, yapmak farklı. Şimdi her şey güzel, çok sevindim. Her zaman buradayım, bir daha dönmeyeceğim. Burası çok güzel." dedi.

Sommer, Nisa Suresi'nden etkilenerek ismine karar verdiğini de sözlerine ekledi.