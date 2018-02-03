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Türkiye’ye gelerek… AVM’de böyle görüntülendi…

Gürcistan’dan Türkiye’ye gelerek bir süredir Ankara’da yaşamayabaşlayan ve farklı tarihlerde AVM’lerde bazı mağazalardan birçok teknolojik malzeme çalan birisi kadın 2 şüpheli suçüstü yakalandı. Hırsızlık Büro’su ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

03 Şubat 2018 Cumartesi 21:26
Türkiye’ye gelerek… AVM’de böyle görüntülendi…

Ankara Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Büro’su ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda farklı tarihlerde çeşitli AVM’lerde yer alan mağazalarda teknolojik malzemeler çalan 2 şüpheli gözaltına alındı. Bir süre önce Gürcistan’dan Türkiye’ye geldikleri tespit edilen şüphelilerin Ankara’da bulunan mağazalara girdikleri ve burada birlikte belirledikleri malzemeleri çaldıkları belirlendi. Şüphelilerin önce mağaza içerisine girerek teknolojik ürünleri incelediği, ardında da karar verdiği malzemeleri çalarak hırsızlık eylemini gerçekleştirdikleri kaydedildi.

Televizyon bile çalmışlar

Şüphelilerin çeşitli zaman dilimlerinde yaptığı soygunlarda 3 ayrı AVM’den teknolojik malzeme çaldıkları belirtildi. Polisin şüphelilere yönelik yaptığı aramalarda hırsızlık olaylarından elde ettikleri değerlendirilen 3 adet kablosuz hopörler, 2 adet telefon ve 1 adet LCD televizyon ele geçirildi.

Dördüncü eylemde yakalandılar

Şüphelilerin 3 ayrı AVM’de gerçekleştirdiği hırsızlık eylemlerinin ardından dördüncüsünü gerçekleştirmek üzereyken Hırsızlık Büro’su ekiplerince suçüstü yakalandığı ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Tarihi: 03 Şubat 2018 Cumartesi 21:26
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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