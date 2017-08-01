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Türkiye'ye gelen turist sayısında büyük artış!

Türkiye'yi, yılın ilk yarısında ziyaret eden yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 14,5 artış göstererek 12 milyon 249 bin 449 oldu.

01 Ağustos 2017 Salı 13:14
Türkiye'ye gelen turist sayısında büyük artış!

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamada, 2017'nin ilk yarısında Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi istatistiklerine yer verildi. 

Buna göre, 2017'de yabancı ziyaretçi sayısı ilk 6 ayda 2016'yı geride bıraktı. Geçen yıla göre, bu yıl ilk 6 ayda yabancı ziyaretçi sayısında yüzde 14,5, sadece haziran ayında ise yüzde 43,1 artış yaşandı.

Haziran ayında Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı 3 milyon 486 bin 940 kişiye ulaştı. Ocak-Haziran 2017 döneminde yabancı ziyaretçi sayısı 12 milyon 249 bin 449 oldu.

En çok Ruslar ve Almanlar geldi

Ocak-Haziran 2017 döneminde Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler arasında 1 milyon 692 bin 103 kişiyle Rusya ilk sırayı aldı. Almanya 1 milyon 246 bin 744 kişiyle ikinci, Gürcistan ise 1 milyon 73 bin 271 kişiyle üçüncü oldu.

Haziranda ise Rusya'dan Türkiye'ye gelen ziyaretçilerin sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 21,90 artarak 763 bin 727'ye ulaştı. Rusya, bu oranla da ilk sıraya yerleşirken, ikinci sırada 383 bin 172 ziyaretçiyle Almanya, üçüncü sırada da 232 bin 471 ziyaretçiyle İran yer aldı.

Türkiye'ye gelen turistlerin en çok ziyaret ettiği iller sıralamasında ilk üçe İstanbul, Antalya ve Edirne yerleşti. İstanbul'u 4 milyon 389 bin 819 turist ziyaret ederken, Antalya'ya 3 milyon 273 bin 91, Edirne'ye de 1 milyon 191 bin 799 turist geldi.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2017 Salı 13:14
  1. İstanbul
  2. Türkiye
  3. Edirne
  4. Antalya
  5. Almanya
  6. İran
  7. Rusya
  8. Gürcistan
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