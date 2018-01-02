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Türkiye'ye geldi, Rumların etekleri tutuştu

Türkiye'nin ilk sondaj gemisi Deepsea Metro-2 cuma günü Kocaeli'ye gelmişti. Rum basını, Türkiye'nin Kıbrıs açıklarında doğalgaz yatağı bulduğunu iddia etti.

02 Ocak 2018 Salı 17:07
Türkiye'ye geldi, Rumların etekleri tutuştu

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) için Norveç’ten satın alınan sondaj gemisi Deepsea Metro-2, Kocaeli'ne savaş gemileri eşliğinde geçen cuma geldi. Kıbrıs çevresinde Barbaros Hayrettin Paşa gemisiyle sismik araştırma çalışması yürüten TPAO, kısa süre içerisinde yeni sondaj gemisi Deepsea Metro II'yi de bölgede devreye sokacak. Norveç’ten satın alınan Güney Kore yapımı Deepsea Metro II ise dünyanın açık denizlerde sondaj çalışması gerçekleştirebilme yeteneği bakımından en gelişmiş gemilerinden biri olarak gösteriliyor. 

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Doğu Akdeniz’de sonbahar aylarında Saipem 1200 adlı sondaj platformuyla 6. bölge olarak adlandırılan alanda doğalgaz arama çalışmalarına başlamıştı.
 
Türkiye bu çalışmalara tepki göstermiş, bölgede peş peşe askeri tatbikatlar düzenlemişti.
 
Rum basını ise Türkiye’nin Barbaros Hayrettin Paşa gemisiyle yürüttüğü sismik çalışmada doğalgaz yatağı tespit ettiğini ve Deepsea Metro-2'nin bu nedenle bölgeye sevk edileceğini ileri sürdü. Sondaj gemisinin yeni yılın ilk aylarında Karpaz Yarımadası açıklarında sondaj çalışmasına başlayacağı iddia edildi.
 
229 metre uzunluğundaki 51 bin 283 grostonluk gemi, 2011 yılında denize indirildi. 3.6 kilometre deniz derinliği ve 12.1 kilometre sondaj derinliği özelliğine sahip bulunuyor. Gemi daha önce Kuzey Buz Denizi’nde Norveç açıklarında faaliyet gösteriyordu.

Haber Tarihi: 02 Ocak 2018 Salı 17:07
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