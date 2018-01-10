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Türkiye'ye diyorlardı kendileri batıyor

Almanların yüzde 45'inin büyük koalisyondan yana oldukları ifade edilirken 108 gündür hükümet kurulamıyor.

10 Ocak 2018 Çarşamba 20:20
Türkiye'ye diyorlardı kendileri batıyor

Geçen yıl 24 Eylül'de yapılan genel seçimlerinin ardından 108 gündür hükümetin kurulamadığı Almanya'da hükümetin ne zaman kurulacağı hala belirsizliğini koruyor.

Alman Birinci Kanalı ARD'nin yaptığı kamuoyu yoklamasında, Almanların yüzde 45'i büyük koalisyondan yana olduklarını ifade etti. Büyük koalisyon fikrini olumlu bulmayanların oranı ise yüzde 52 oldu. Ülkedeki önemli ekonomi kuruluşlarının büyüme tahminlerini güncellemesi dikkati çekiyor.

Merkezi Münih'te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), ülke ekonomisine ilişkin 2018 büyüme beklentisini yüzde 2’den yüzde 2,6’ya çıkardı. Almanya Merkez Bankası da (Bundesbank) ülke ekonomisine ilişkin büyüme beklentisini yüzde 1,7’den yüzde 2,5’e revize etti.

 

Haber Tarihi: 10 Ocak 2018 Çarşamba 20:20
  1. almanya
  2. koalisyon
  3. Ekonomi Araştırma Enstitüsü
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