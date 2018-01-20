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Türkiye'ye dev yatırım! Tam 10 milyar avro...

Türkiye'ye 10 milyar avro yatırım yapan Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın (EBRD) Başkanı Suma Chakrabarti'den Türkiye'ye yönelik övgü dolu sözler geldi.

20 Ocak 2018 Cumartesi 10:38
Türkiye'ye dev yatırım! Tam 10 milyar avro...

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanı Suma Chakrabarti, Türkiye'ye yatırım yapmaya başladıklarından bu yana Türkiye'nin en iyi performans gösteren ülkelerden bir tanesi olduğunu söyledi.

TÜRKİYE'YE YAPTIKLARIMIZDAN GURURLUYUZ

Chakrabati, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen EBRD nezdinde kurulacak "Donör Fonu"na ilişkin işbirliği anlaşması imza töreninde yaptığı konuşmada, EBRD olarak Türkiye için yaptıklarından dolayı gururlu olduklarını belirtti.

'BURADA BULUNMAK BÜYÜK BİR ZEVK'

"Bugün burada bulunmak büyük bir zevk" ifadelerini kullanan Chakrabarti, Türkiye'ye son 3 senedir 5,4 milyar avro yatırım yaptıklarını bildirdi. Chackrabati "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a minnetimi sunmak istiyorum." diye konuştu.

10 MİLYAR AVRO YATIRIM YAPILDI

Türkiye'ye şu ana kadar 10 milyar avro yatırım yaptıklarını dile getiren Chakrabarti, EBRD'nin Türkiye'de büyük sonuçlar elde ettiğini kaydetti.

GELECEK İÇİN BÜYÜK POTANSİYEL VAR!

Chakrabarti, birçok sektörde yatırım yaptıklarını söyledi. Türkiye'ye yatırım yapmaya başladıklarından bu yana Türkiye'nin en iyi performans gösteren ülkelerden bir tanesi olduğunu aktaran Chakrabarti, Türkiye'de özel sektörün ve EBRD'nin bundan önce büyük işler başardığını vurguladı. Chakrabarti, "Donör Fonu"nun gelecek için büyük bir potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Haber Tarihi: 20 Ocak 2018 Cumartesi 10:38
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