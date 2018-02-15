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Türkiye’ye çamur atanlar bu haberi iyi okumalı! ‘İsrail DAEŞ ile işbirliği yapıyor’

İsrail Meclisi’nde bulunan milletvekili Ayda Tuma Süleyman, İsrail'in terör örgütü DEAŞ'tan petrol satın aldığını açıkladı.

15 Şubat 2018 Perşembe 03:05
Türkiye’ye çamur atanlar bu haberi iyi okumalı! ‘İsrail DAEŞ ile işbirliği yapıyor’

İsrail meclisindeki (Knesset) Birleşik Arap Listesinden milletvekili Ayda Tuma Süleyman,, pazartesi günkü Knesset oturumunda İsrail'in DEAŞ'la iş birliği yaptığını ve örgütten petrol satın aldığını söyledi.

'İŞ BİRLİĞİ BM TARAFINDAN BELGELENDİ'

Sözlerinin dayanağının Birleşmiş Milletler (BM) raporları olduğunu ifade eden Süleyman, İsrail'in Suriye'de radikal gruplarla iş birliği yaptığının BM tarafından belgelendiğini dile getirdi.

Ayda Tuma Süleyman, DEAŞ'tan petrol alan müşteri listesi belgeleri ortaya çıktıktan sonra bu bağlantıların iyice güçlendiğini, İsrail'in de bu işi yaptığını aktardı.

Yediot Ahronot, İsrail'in Suriye'deki hedeflere saldırısını eleştiren Arap milletvekillerinin maruz kaldıkları 'İran'ı destekleme' suçlamasına cevap verirken Süleyman'ın söz konusu cümleyi sarf ettiğini belirtti.

Haber Tarihi: 15 Şubat 2018 Perşembe 03:05
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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