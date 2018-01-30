Türkiye'ye çağrıda bulundular: Destek verin PKK'ya karşı ayaklanalım

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) birliklerinin Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin içlerine ilerleyişi sürüyor. Terör örgütü PKK/PYD işgalindeki Afrin’e 14 kilometre mesafeye kadar yaklaşan TSK-ÖSO birliklerinin saha temizliği mevsim şartları ve hava koşullarının zorluklarına rağmen plan dahilinde devam ediyor.

MAYINLI TUZAKLAR KURUYOR

Terör örgütü PKK/PYD’den kurtarılan Burseya ve Kestel Cundo’nun yanı sıra Raco ve Cinderes’te örgüte ait bir çok mevzi ele geçirildi. Afrin’e ilerleyen TSK ve ÖSO güçlerini mayın, tünel ve keskin nişancılarla durdurmaya çalışan PKK/PYD’nin Afrin kırsal yapılanması çöküyor. PKK elebaşları, saha elemanlarını aşamalı olarak yerleşim birimlerine naklediyor.

YENİ CEPHE AN MESELESİ

Ayn Dekna, Tel Rıfat ve Able cephelerinde PKK mevzilerini havadan ve karadan bombalayan TSK birliklerinin ÖSO ile birlikte yeni cephe açmsı meselesi olarak görülüyor. Bu güzergahta Afrin’den Şeale köyüne uzanan 60 kilometrelik hatta bulunan Matar Minnag, Ayn Dakne köyleri ile Tel Rıfat kasabası gece boyu vuruldu. Bin 600 PKK/PYD’li teröristin bulunduğu doğu hattında kaçış güzergahlarının kapatılması da planlandı.

SIZMA TAKTİĞİ BOŞA ÇIKARILDI

Başta Burseya ve Kestel Cundo olmak üzere tüm cephelerde büyük kayıplar veren PKK, son 2 gündür Raco, Bülbül, Cinderes, Burseya ve Mare cephelerinde sızma taktiği uygulayarak nefes almaya çalışıyor. Pazar günü yaşanan sızma teşebbüslerinde 6 PKK’lı terörist yakalanırken çok sayıda PKK’lı da öldürüldü.

TSK ÜSLERİNE SALDIRI PLANI

Afrin’deki PKK elebaşlarından, sahaya gönderilen talimatlarda “sızma faaliyetlerinde TSK üslerine öncelik verin” denildiği belirlendi. Türk üslerine yönelik sabotaj-sızma faaliyetlerinin başarılı olması için bu eylemlere katılacak teröristlere uyuşturucu haplar verilmesi de talimat kapsamında yer alıyor.

AŞİRETLERİ TEHDİT ETTİLER

PKK, Afrin kırsalında yaşadığı yenilgi sonrası bölgede etkin aşiret liderlerini “şehri yakmak”la tehdit etti. Terör örgütü yönetimi, Bennavi, Umeyrat, Ceys ve Naim, Rişvan, Şeyhan gibi aşiretlerin liderlerine Afrin’de kuracakları barikatlara destek vermelerini aksi durumda tüm şehri yakacakları yönünde tehditler savurdu.

PKK’YA KARŞI AYAKLANIRIZ

Kendilerine açıkça şantaj yapıldığını söyleyen Afrin’de yaşayan bazı aşiret temsilcileri, “Kızlarımız dahil ailelerimizden PKK’ya militan ve Türkiye’ye karşı savaşta kullanılmak üzere para ve araçlarımızı vermemizi istiyorlar. Şayet Türkiye’den destek görürsek Afrin’i korumak için PKK’ya karşı ayaklanırız” diye konuştu. (Yeni Şafak)