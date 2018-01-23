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Zeytin Dalı Harekâtı'na bir destek de Türkmenlerden

Irak Türkmenleri, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Operasyonu'na tam destek veriyor.

23 Ocak 2018 Salı 07:45
Zeytin Dalı Harekâtı'na bir destek de Türkmenlerden

Irak Türkmenleri, Türk askerleriyle birlikte düşmana karşı hazır olduklarını ve Zeytin Dalı Harekatı'nı desteklerini dile getirdi. Irak Türkmen Cephesi Sözcüsü Ali Mehdi, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Türkiye bugün millî mücadele vermektedir. O millî mücadele Türkiye'nin bekası, bölgenin istikrarı için çok önemlidir. Irak Türkmenleri ve Türkmen Cephesi olarak Türkiye'yi destekliyoruz ve arkasındayız. Gerekirse bir asker olarak Türkiye'ye gelip, Türkiye'de mücadele vermeye hazırız. İnşallah bu operasyondan Mehmetçiklerimiz başarıyla çıkar" dedi.

TÜRKMENLER HAZIRDIR

Ömer Beyoğlu isimli vatandaş ise, "Türkiye'nin güvenliğini tehdit eden ve oralarda bulunan terör örgütü PKK ve uzantıları PYD/YPK oralardan temizlenmeli. Bu gibi oyunlara izin vermeyeceğiz. Allah Türk askerini korusun. Gönlümüz, fikrimiz onlarladır. İnşallah zafer bizimdir" diye konuştu. Türkmen Milliyetçi Hareketi Başkanı Hüsamettin Türkmen de İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin Suriye'de yaptığı harekatı hepimiz destekliyoruz. Türkiye'nin haklı bir davasında tüm Türkmenler hazırdır, Türkiye'nin yanındadır" dedi.

Haber Tarihi: 23 Ocak 2018 Salı 07:45
  1. Irak Türkmenleri
  2. Zeytin Dalı Harekatı
  • FerhatFerhat28 dk önce
    Türkmen cephesi lideri Ali Mehdi bildiginiz gibi hem Hasdi sabi milis gurubunun bir mensubu hemde sia inancina ait bir Türkmen lideri.Bunu yaziyorum cünkü sia düsmanligi yapanlar görsün ve duysun. Israili ve abd yi stratejik ortak ve dost bilenler kimin dost ve düsman oldugunu görsün. Mühim olan müslümanlarin kafirlere karsi birlikte harekat etmeleri
  • FerhatFerhat44 dk önce
    Türkmen cephesi lideri Ali Mehdi bildiginiz gibi hem Hasdi sabi milis gurubunun bir mensubu hemde sia inancina ait bir Türkmen lideri.Bunu yaziyorum cünkü sia düsmanligi yapanlar görsün ve duysun. Israili ve abd yi stratejik ortak ve dost bilenler kimin dost ve düsman oldugunu görsün. Mühim olan müslümanlarin kafirlere karsi birlikte harekat etmeleri
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