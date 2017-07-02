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Türkiye'ye bayılıyorum

Baghdatis: "Türkiye harika bir yer ve tenis oynamak çok keyifli. Türkiye'ye bayılıyorum."

02 Temmuz 2017 Pazar 13:01
Türkiye'ye bayılıyorum

ATP Dünya Turu Antalya Açık'ta mücadele eden Kıbrıslı tenisçi Marcos Baghdatis, AKŞAM'a özel açıklamalarda bulundu. Bagdatis, "Buradaki her şey harika. Türkiye'de tenis oynamaktan keyif alıyorum" ifadelerini kullandı.

-Daha önce Türkiye'ye gelmiştin. Türkiye'ye gelirken neler hissediyorsun, burada tenis oynamaktan mutlusun? Tekrar gelmek ister misin? 

Buradaki hava ve otel çok güzel. O yüzden ailemle gelmeyi isterim. Geçen sene İstanbul'da oynamıştım. Güzel bir deneyimdi. Türkiye harika bir yer ve tenis oynamak çok keyifli. Türkiye'ye bayılıyorum. 

-Türkiye'deki kortlar ve tesisler ile diğer ülkelerde bulunan tesisleri kıyaslayabilir misin? Farkları nelerdir? 

Türkiye'deki kortlar, çoğu turnuvadakine benzer ve daha düşük bir seviyede değil. Birbirlerine benziyorlar. Ama çim kort daha zorlu. Çim kortta maç kazanmak ve aynı zamanda performansınızı idame ettirmek hiç kolay değildir. Ayrıca çim kortun bakımı da çok kolay değildir. Türkiye'dekiler gayet iyi. 

-Örnek aldığın isimler var mı? 

İki idolüm var, birincisi Andre Agassi. Çocukken Wimbledon'daki finalini izledim. Kazanmıştı ve onu sevdiğimi fark ettim. İkincisi ise Patrick After, saçımı ve sakalımı ona benzetmeye çalışıyorum. Sporcu olarak onu izlemeyi severdim. 

Kaynak:Akşam

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2017 Pazar 13:01
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