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Türkiye'ye batacak diyorlardı, kendileri battılar

Ekonomik krizin etkisiyle İtalya'da ortalama gelir seviyesinin 22 yıl öncesinin altına düştüğü açıklandı.

31 Temmuz 2017 Pazartesi 17:10
Türkiye'ye batacak diyorlardı, kendileri battılar

Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından hazırlanan rapora göre, çalışma çağındaki İtalyanların maaş ve zenginlik seviyesi 1995'teki seviyenin altına indi.

Rapora göre, yaklaşık 10 yıldır etkileri devam eden küresel ekonomik kriz döneminde İtalya'da kişi başına düşen reel kullanılabilir gelir seviyesi, euro para birimine geçişten önceki seviyelere geriledi.

Fakirlik riski altındaki İtalyanların oranı ülke genelinde yüzde 29'a, daha güç durumdaki güney bölgelerde ise yüzde 44'e ulaştı.

IMF, kamu borcunun gayri safi yurtiçi hasılanın yüzde 133'ü seviyesinde sabitlenme belirtisi gösterdiğini belirtti.

Krizin esas yükünün ise 'orantısız şekilde' genç nesillerin üzerine düştüğü vurgulandı.

İtalya, ekonomik krizin patlak vermesinin ardından son 3 yılda 'ılımlı bir toparlanma' kaydetse de kriz öncesi gelir seviyesine ulaşmanın ancak 10 yıl sonra mümkün olacağı belirtildi.

Ekonomik toparlanmanın sürmesi beklenirken, büyümeyi önleyebilecek riskler arasında 'siyasi belirsizlikler, reform sürecinde olası engeller, mali kırılganlık' da sayıldı.

ABD politikalarıyla ilgili belirsizlikler ve İngiltere'nin AB'den çıkması sürecinin de İtalya için riski artırabileceği vurgulandı.

Haber Tarihi: 31 Temmuz 2017 Pazartesi 17:10
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