Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Türkiye'ye alçak tehdit: Kırmızı çizgiyi aştınız

Uluslararası Af Örgütü, Londra'daki merkezinden Büyükada'daki operasyon ve tutuklamalar sonrası Türkiye'ye karşı tehdit gibi açıklamalarda bulundu.

19 Temmuz 2017 Çarşamba 08:27
Türkiye'ye alçak tehdit: Kırmızı çizgiyi aştınız

Uluslararası Af Örgütü Avrupa ve Orta Asya Direktörü John Dalhuisen, Af Örgütü'nün Türkiye Direktörü İdil Eser'in de dahil olduğu 6 kişinin tutuklanmasının ardından Türkiye'yi üstü kapalı tehdit etti.

"KİMSE TÜRKİYE'YE KARŞI ADIM ATMIYOR"

Türkiye'deki FETÖ, PKK ve DHKP-C operasyonlarına da vurgu yapan Dalhuisen, terör örgütü mensuplarını "muhalif" olarak niteleyerek, Türkiye'nin bu kişileri tutuklayarak "otoriterleştiğini" savundu.

Dalhuisen, "Türkiye'nin otoriterleştiğini herkes biliyor ama kimse bir adım atmıyor" ifadesini kullandı.

"ARTIK HERKES TÜRKİYE'YE, KIRMIZI ÇİZGİLERİ AŞTIĞINI GÖSTERMELİ"

Türkiye'nin iç işlerine karışmak suretiyle, ülkeyi istedikleri gibi yönlendirebileceğini düşünen, ancak bu konuda başarısızlığa uğrayanların sözcüsü gibi konuşan Dalhuisen, "Türkiye'de çıkarı olan çok ülke var, özellikle de göç, DEAŞ'la mücadele, Suriye gibi konularda. Bunlar büyük çıkarlar. Ama bunlar Türkiye'nin saygın olduğu varsayımına dayanıyordu.

Artık dünyada herkes Türkiye'ye kırmızı çizgileri aştığını göstermeli" ifadeleriyle tehditler savurdu.

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2017 Çarşamba 08:27
  1. uluslararası af örgütü
  2. büyükada
  3. dalhuisen
  4. Dış Politika Haberleri
    Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
    1. Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
    2. AK Parti'den referandum ve 'yürüyüş'..
    3. Barzani'ye ABD'den bir şok daha!..
    4. Pilottan itiraf! Şikayete gittim hepsi..
    5. Amerika'da İslamofobik olaylar yüzde..
    6. FETÖ'cü hainleri göreve atayan kirli..
    7. Sivasspor'dan bir takviye daha!
    8. 'Küçük Rusya'yı kurmuşlardı! Rusya'dan..
    9. Bu 7 ilde yaşayanlar dikkat…..
    10. Pawel Poljanski'nin paylaştığı..
    11. BAE veliahtının kirli yüzü ortaya..
    12. West Ham United, kaleci Joe Hart'ı..
    13. 'Karada kulaç atan adam': Ayağım..
    14. Meteorolojiden 7 il için kuvvetli..
    15. İzmir'de 'Ölüyorum anne...' yazıp..
    16. 'Fırat Kılıcı'na 'Amerika kalkanı'!..
    17. Teröristbaşından talimat aldılar!
    18. Amerika'dan 'İran' itirafı
    19. 7 milyarlık kaçak gümrüğe takıldı
    20. Gölete giren iki kişiden haber..
    Son seçim anketi açıklandı! İşte sonuçlar
    Son seçim anketi açıklandı! İşte sonuçlar
    Kuzeyimizde çok şiddetli deprem! Tsunami uyarısı yapıldı
    Kuzeyimizde çok şiddetli deprem! Tsunami uyarısı yapıldı
    Çin'den o ülkeye şok saldırı! Çok sayıda ölü var
    Çin'den o ülkeye şok saldırı! Çok sayıda ölü var
    Rusya'dan skandal İsrail açıklaması!
    Rusya'dan skandal İsrail açıklaması!