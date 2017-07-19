Türkiye’ye akıyorlar! Sadece bunlar için gelen de var… 20 bin lira bırakıp çıkıyorlar!

Dünya’dan Selenay Yağcı’nın haberine göre Türkiye'deki kozmetik dükkanlarının kapısını son dönemde en çok Ortadoğulu turist aşındırıyor. Bölge ülkelerinden turistler, özellikle kozmetik alışverişini Türkiye'den yapıyor. Sadece kozmetik almak için Türkiye gelenler bile var. Normal sepet ortalamasının 2-3 katı alışveriş kozmetik dükkanlarının gelirlerini artırıyor. Sephora, Gratis, M.A.C, Eyüp Sabri Tuncer, Flormar ve Golden Rose gibi markaların mağazaları bu ilgiden nasibini alıyor. Perakende sektörü içinde en hızlı büyüme gösteren Türkiye kozmetik pazarı global markaların yanı sıra Ortadoğulu yatırımcının da dikkatini çekti. Türk markaların kapısını çalarak satın alma, ortaklık, franchise tekliflerinde bulunuyorlar. İstiklal caddesinde diğer mağazalar Kepenk indirirken kozmetik markaları ikinci mağazalar açıyor. 20 markanın bir yıl içinde 597 mağaza açması bekleniyor.

BİR SEFERDE 10 BİN-20 BİN TL'LİK ÜRÜN ALIP ÇIKIYOR

Son dönemde başta İstanbul olmak üzere Türkiye'ye Ortadoğulu turist artışının kozmetik firmalarına da yaradığını kaydeden Eyüp Sabri Tuncer Genel Müdür Yardımcısı Atilla Arıman, özellikle Karaköy ve Tarihi Bedesten Çarşısı’nda yer alan mağazalarına yoğun ilgi gösterildiğini söyledi. Ortadoğulu müşterileri içinde tek seferde binlerce liralık alışveriş yapan müşterileri olduğunu dile getiren Arıman, "Özellikle ud serisi ürünlerimizden tek defada 10 bin TL’ye varan alışverişler oluyor. Daha yüksek tutarlı alışveriş talepleri içinse bulundukları ülkelere teslimat yapacak şekilde organize oluyoruz" dedi.

Başta kişisel bakım ürünleri olmak üzere gül, ud, amber ve yeni İstanbul temalı Eau de Cologne serilerine Ortadoğuluların yoğun ilgi gösterdiklerini ifade eden Arıman, zaman zaman mağaza konseptlerini bulundukları ülkelere taşımak isteyen girişimci müşteriler bile olduğunu kaydetti. Ortadoğulu turist alışverişinin ciroda önemli bir yer tutsa da asıl önemli gelişmenin bölge ülkelerine ihracatta kendisini gösterdiğini vurgulayan Arıman, "Bu ülkelere yaptığımız direkt ihracat satışlarının payı da toplam ihracat cirosu içinde yüzde 60’lara yaklaşıyor" diye konuştu. Gerek franchaise, gerekse satın alma konusunda başarılı Türk kozmetik markalarının talep gördüğünü söyleyen Arıman, "Bizlere de çeşitli fon yönetimleri aracılığı ile buna benzer birleşme ya da şirket satın alma talepleri geliyor. Ancak pek sıcak bakmıyoruz" dedi.

M.A.C İstanbul mağazasından bir yetkili de Ortadoğulu turistlerin kozmetik alışverişlerinde oldukça eli açık olduğunu belirterek, "Bir kerede 10 bin liralık, 20 bin liralık alışveriş yapan turistler oluyor. Bazı günler sadece Ortadoğu'lu turiste satış yapıyoruz. Hatta makyaj yaptıranların sayısı da oldukça fazla. Birçoğu aldıkları ürünleri ülkelerinde eşe dosta hediye ederken bazısı da satış yapıyor" diye konuştu.

"İLGİ ARTARAK DEVAM EDİYOR"

İran başta olmak üzere birçok Ortadoğu ülkesinden gelen turistlerin yoğun ilgisini çektiklerini kaydeden Flormar Pazarlama Direktörü Can Dilek de, genel bir tercih olarak toplu alışveriş yaptıklarını söyledi. Türkiye mağazacılık cirolarının yüzde 10'unun turistlerden geldiğini ifade eden Dilek, Ortadoğulu turistin normal sepet ortalamasının 2-3 katı harcama yaptığını vurguladı. Türkiye'ye ilginin yüksek olduğunu ve artarak devam ettiğini gördüklerini dile getiren Dilek, Türkiye'nin her geçen gün daha da cazip bir yatırım coğrafyası haline geleceğini ifade etti.

TÜRKİYE'DE PAZAR 8 MİLYAR TL

KTSD Genel Koordinatörü ve aynı zamanda TOBB Kozmetik ve Temizlik Ürünleri Sanayi Meclisi Başkan Yardımcısı Vuranel Okay'ın verdiği bilgilere göre; 2015 yılında kozmetik sektörü ihracatı 1.2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Türkiye’nin ihracatına bakıldığında İran’ın ağırlığının arttığı görülüyor. İran’a en çok saç ürünleri, makyaj ve cilt bakım ürünleri ihraç ediliyor. Bir diğer canlı pazar ise Kuzey Afrika. Buraya da traş ürünleri, deodorantlar ve renkli kozmetikler ihraç ediliyor.

Her yıl ortalama yüzde 10 büyüyen dünya kozmetik sektörü 460 milyar dolarlık hacme sahip. 2020’de 675 milyar dolar seviyesine çıkması öngörülüyor. Türkiye’de ise 8 milyar TL’nin üzerinde. Normal koşullarda kozmetik tüketimi TL bazında yüzde 10-20 arasında artış gösterirken son yıllarda muhtelif iç ve dış etkenler sonucunda döviz bazında yerinde sayıyor. Türkiye’de kişi başına düşen kozmetik harcaması 30 dolar. Avrupa ve Amerika’da bu rakam çok daha yüksek.

GERÇEK AĞAÇTAN TÜTSÜNÜN FİYATI 200 BİN TL...

Körfezli turistlerin Türkiye'ye ilgisini gören 85 yıllık lüks Suudi arabistan markası Abdul Samad Al Qurashi, mağazalaşmış. Dünya çapında 400 mağazası ve 600 satış noktası olan markanın İstanbul ve Ankara'da ikişer mağazası bulunuyor. Hepsi de kendine ait. Suudi Arabistan'ın en ünlü ve büyük markası Abdul Samad Al Qurashi, 200 liradan başlayarak 20 bin liraya kadar esans ve parfüm, 200 liradan başlayarak 200 bin liraya kadar da tütsü satışı yapıyor.

Ortadoğulu turistlerin markayı çok iyi bildiğini ve bilenlerin gelip yüklü alışveriş yaptıklarını kaydeden mağaza yetkilisi Muhammed Hicazi, müşterilerinin standart olduğunu ve en çok ilgiyi doğal tütsülerin gördüğünü belirtti. Hicazi, Ortadoğulu kadınların özellikle banyodan sonra saçlarını güzel koksun diye kullandığı tütsülerin, Tayvan, Hindistan gibi ülkelerden gelen doğal ağaçlardan olduğunu ve hiçbir kimsayal bulunmadığını belirtti. Ayrıca Hicazi, 3 gramlık gül esansı için 2 bin gül kullanıldığını ve 3 gramlık şişenin fiyatının bin 250 TL olduğunu belirterek, Ortadoğuluların gül kokusuna özellikle düşkün olduğunu kaydetti. Ayrıca Suudi Arabistan Kralı'nın parfümünü satan marka, gümüş kutusunda olan bu parfüm için 15 bin TL istiyor.