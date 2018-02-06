Türkiye'ye akıl veriyorlardı ama...

Almanya’da Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) arasında hükümetin kurulması hedefiyle yürütülen koalisyon görüşmelerinden yine sonuç alınamadı.

Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı ve Başbakan Angela Merkel, Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) lideri Horst Seehofer ve SPD Genel Başkanı Martin Schulz başkanlığındaki partilerin müzakere heyetleri Berlin'de SPD Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Heyetler, yaklaşık 10 saat görüş ayrılıkları bulunan konuları ele aldı ancak bir sonuca varamadı.

CDU'lu Schleswig-Holstein Eyaleti Başbakanı Daniel Günther, SPD Genel Merkezi’nden ayrılırken yaptığı açıklamada, tarafların yarın da müzakereleri sürdüreceğini belirterek, "Yarına (bugüne) kesinlikle ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.

Günther, bugün anlaşma sağlanacağı konusunda iyimser olduğunu kaydetti.

CDU Genel Başkan Yardımcısı Julia Klöckner, müzakerelerin salıyı çarşambaya bağlayan gece tamamlanabileceğini dile getirerek, finans ve dış politikanın yanı sıra özellikle sağlık ve iş hukuku konularında görüş ayrılıkları yaşandığını aktardı.

SPD Genel Sekreteri Lars Klingbeil, "Müzakerelerin yarın (bugün) olumlu sonuçlanması konusunda istekliyiz." dedi.

Tarafların yarın CDU Genel Merkezi’nde bir araya gelerek görüşmeleri sürdüreceği belirtildi.

CDU/CSU ve SPD, koalisyon görüşmelerini geçtiğimiz pazar günü sonlandırmayı hedeflemişti. Ancak bazı konularda anlaşmaya varılmayınca görüşmeler bugüne ertelenmiş ve yarın sabah koalisyon protokolünün açıklanabileceği ifade edilmişti.

134 GÜNDÜR HÜKÜMET KURULAMIYOR

Almanya'da 24 Eylül'de yapılan genel seçimin üzerinden 134 gün geçmesine rağmen henüz yeni bir hükümet kurulamadı.

Genel seçimin ardından hükümeti kurmak amacıyla müzakereler yapan CDU/CSU, Hür Demokrat Parti (FDP) ve Yeşiller arasındaki ön görüşmeler, FDP'nin masadan kalkmasıyla başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier devreye girerek, CDU/CSU ve SPD'yi büyük koalisyonu kurmak için masaya oturmaya ikna etmişti.

Bu partiler arasındaki ön görüşmeler 7-12 Ocak'ta yapılmış ve 28 sayfalık bir mutabakat metni ortaya çıkmıştı.

CDU ve CSU bu metni yetkili parti kurullarında onayladı. SPD ise 21 Ocak'ta olağanüstü kurultayda delegelerin yüzde 56 oyuyla kabul ederek, CDU/CSU ile doğrudan koalisyon görüşmelere girilmesi konusunda yeşil ışık yakmıştı.

26 Ocak'ta koalisyon görüşmelerine başlayan taraflar, 4Şubat pazar günü görüşmeleri sonlandırmayı hedeflemişti.

CDU/CSU ile SPD'li yöneticileri anlaşsa bile, SPD, taraflar arasında ortaya çıkacak koalisyon protokolünü 440 binden fazla üyesine oylatacak.

Bu sürecin de yaklaşık 3 hafta sürmesi bekleniyor.