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Türkiye'nin Zürih Başkonsolosluğun'da saldırı girişimi

İsviçre'de Türkiye'nin Zürih Başkonsolosluğu servis aracına kimliği belirsiz kişilerce kundaklama girişiminde bulunuldu.

30 Ocak 2018 Salı 09:15
Türkiye'nin Zürih Başkonsolosluğun'da saldırı girişimi

Başkonsolos Asiye Nurcan İpekçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu sabah 03.09'da iki erkek şahıs otoparkta bulunan konsolosluk aracımızı kundaklamak istedi. Aracımızı kundaklamaya yönelik saldırı girişimi çok şükür başarısız oldu. Herhangi bir mal veya can kaybımızın olmaması sevindirici." dedi.

İpekçi, Başkonsolosluk güvenlik ataşesinin bu sabah yapılan rutin kontrolde olayın farkına vardığını belirterek, Zürih polisinin olay yerinde inceleme yaptığını kaydetti.

Kamera kayıtlarının da mevcut olduğunu dile getiren İpekçi, "Bu son 1 yıl içinde Başkonsolosluğumuza yapılan üçüncü saldırı. Maalesef daha önceki saldırıların faillerine ilişkin soruşturmada bir ilerleme sağlanamadı." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef almışlardı

Geçen 1 Mayıs'ta, Zürih Başkonsolosluğu önüne gelen yüzleri kar maskeli kişiler, konsolosluğa boyalarla saldırırken yakındaki otobüs durağı ve karşıdaki binaya, kırmızı boyalarla "Kill Erdogan (Erdoğan'ı öldürün)" yazmıştı.

Öte yandan saldırıyı düzenleyenlerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aleyhinde slogan atması ve binaya atılan boyaların da terör örgütü PKK'nın sözde renklerini andırması, saldırının PKK yandaşlarınca yapıldığı şüphesini artırmıştı.

Başkent Bern'de de PKK yandaşlarınca 25 Mart'ta halk oylamasından önce düzenlenen "Hayır" mitinginde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan "Kill Erdogan (Erdoğan'ı öldürün)" pankartı açılmıştı. Siyah fon üzerine hazırlanmış pankartta, Erdoğan, başına silah doğrultulmuş şekilde resmedilmiş ve "Erdoğan'ı öldürün" yazısı yer almıştı.

Her iki olaya ilişkin, İsviçre polisinin, şu ana kadar herhangi bir gözaltı veya tutuklama yapmadığı biliniyor.

Haber Tarihi: 30 Ocak 2018 Salı 09:15
  1. Zürih Başkonsolosluğu
  2. servisaracı
  3. kundaklama
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan
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