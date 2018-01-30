Türkiye'nin Zürih Başkonsolosluğuna saldırı girişimi
Türkiye'nin Zürih Başkonsolosluğu otoparkında bulunan servis aracı, kimliği belirsiz kişilerce kundaklanmak istendi.30 Ocak 2018 Salı 09:53
İsviçre'de Türkiye'nin Zürih Başkonsolosluğu servis aracına kimliği belirsiz kişilerce kundaklama girişiminde bulunuldu.
"CAN VE MAL KAYBI YOK"
Başkonsolos Asiye Nurcan İpekçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu sabah 03.09'da iki erkek şahıs otoparkta bulunan konsolosluk aracımızı kundaklamak istedi. Aracımızı kundaklamaya yönelik saldırı girişimi çok şükür başarısız oldu. Herhangi bir mal veya can kaybımızın olmaması sevindirici." dedi.
İpekçi, Başkonsolosluk güvenlik ataşesinin bu sabah yapılan rutin kontrolde olayın farkına vardığını belirterek, Zürih polisinin olay yerinde inceleme yaptığını kaydetti.
ÜÇÜNCÜ SALDIRI
Kamera kayıtlarının da mevcut olduğunu dile getiren İpekçi, "Bu son 1 yıl içinde Başkonsolosluğumuza yapılan üçüncü saldırı. Maalesef daha önceki saldırıların faillerine ilişkin soruşturmada bir ilerleme sağlanamadı." diye konuştu.