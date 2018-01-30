Türkiye'nin Zürih Başkonsolosluğuna saldırı girişimi

İsviçre'de Türkiye'nin Zürih Başkonsolosluğu servis aracına kimliği belirsiz kişilerce kundaklama girişiminde bulunuldu.

"CAN VE MAL KAYBI YOK"

Başkonsolos Asiye Nurcan İpekçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu sabah 03.09'da iki erkek şahıs otoparkta bulunan konsolosluk aracımızı kundaklamak istedi. Aracımızı kundaklamaya yönelik saldırı girişimi çok şükür başarısız oldu. Herhangi bir mal veya can kaybımızın olmaması sevindirici." dedi.

İpekçi, Başkonsolosluk güvenlik ataşesinin bu sabah yapılan rutin kontrolde olayın farkına vardığını belirterek, Zürih polisinin olay yerinde inceleme yaptığını kaydetti.

ÜÇÜNCÜ SALDIRI

Kamera kayıtlarının da mevcut olduğunu dile getiren İpekçi, "Bu son 1 yıl içinde Başkonsolosluğumuza yapılan üçüncü saldırı. Maalesef daha önceki saldırıların faillerine ilişkin soruşturmada bir ilerleme sağlanamadı." diye konuştu.