Türkiye'nin hukuk zaferi

Avrupa Birliği uzmanı Can Baydarol, ''Türkiye Cumhuriyeti tarihinde AB ile ilişkilerde ilk defa bir hukuk mücadelesi ciddi şekilde kazanılmış oldu'' dedi.

Avrupa Adalet Divanı, Macaristan'da Türk tırlarından geçiş ücreti alınmasının anlaşmalara aykırı olduğuna karar verdi. Kararda, Türk tırlarından Macaristan'a her geçişte ücret alınmasının, gümrük vergisine eşdeğer olduğu, dolayısıyla anlaşmalara aykırılık taşıdığı ve uygulanamayacağı belirtildi. Avrupa Birliği (AB) uzmanı Can Baydarol, Avrupa Adalet Divanı'nın kararını Seyr-i Sabah'a değerlendirdi.

KARAR BÜTÜN AVRUPA BİRLİĞİ BAĞLIYOR

AB uzmanı Baydarol'a göre Türkiye Cumhuriyeti tarihinde AB ile ilişkilerde ilk defa bir hukuk mücadelesi ciddi şekilde kazanılmış oldu:

"Malum Türkiye ile AB ülkeleri arasında geçiş meselesi 30 yıldır süren bir konu başlığı. Avrupa Birliği ülkelerinin kendi aralarında benzeri sorunlar ortaya çıkınca Avrupa Adalet Divanı sürekli olarak tırların üzerindeki mala bakarak referans yaparak davalara bakmıştı. Bir Avrupa Birliği ülkesinin üzerindeki Anayasa Mahkemesi gibi düşünelim Avrupa Adalet Divanı'nı. Yani oranın verdiği karar bütün Avrupa Birliği ülkelerini kayıtsız şartsız bağlar."

AB uzmanı Baydarol, "Bu kısıtlamalar yüzünden Türkiye ile AB ülkeleri arasındaki ticaret yüzde 3.5 milyar euro kayıp oluyor. Bunun 1.6 milyar euro'sunu AB ülkeleri kaybediyor, Türkiye'ye daha az ihracat yapıyorlar. Türkiye'nin de Avrupa'ya yapacağı ihracatta 1.9 milyar euro zararı oluyor. Dolayısıyla alınan bu karar ile haksız rekabet ortadan kalkmış oldu" ifadelerini kullandı.