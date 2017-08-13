Türkiye'nin yurt dışında hayat kurtaran tek sağlık ekibi

Gönüllü personellerden oluşan ve hepsi İngilizce olmak üzere Balkan dillerini bilen ekip, gittikleri ülkelerde büyük ilgi görüyor, soydaşlar kendilerine sarılıp öpüyor. Türk sağlık ekibini karşılarında gören hastalar ise, "Sizi bu kadar çabuk beklemiyordum. Geleceğinizi hiç düşünmüyordum" diye karşılıyor. Edirne İl Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Sağlık bünyesinde Sağlık Bakanlığı'nın tanıdığı imkanlarla Sınır Ötesi Sağlık (SES) birimi kuruldu. Gönüllü doktor, paramatik, acil tıp teknisyeni, sürücülerden oluşan 24 personelin tümümün pasaportlarında Schengen vizesi bulunurken, büyük bölümü de Balkan ülkelerinden çifte vatandaşlık pasaportu taşıyor. Hepsi mesleklerinde tecrübeli olan İngilizce bilen gönüllü personeller arasında aynı zamanda Bulgarca, Yunanca, başta olmak üzere Balkan ülkelerinin dillerini konuşuyor.

TÜRKİYE'NİN İLK SINIR ÖTESİ SAĞLIK EKİBİ

Edirne'de 2014 yılından itibaren aktif hale gelen SES ekibi, yurtdışından hasta sevki gerçekleştiriyor. Romanya, Yunanistan, Bulgaristan, Makedonya başta olmak üzere Balkan ülkelerinde rahatsızlanan, kaza geçiren, hastalar tedavilerinin Türkiye'de yapılmasını talep edince, Edirne'de 24 saat görev başında bulunan gönüllü 24 kişilik personelden, bir ekip hemen tam donanımlı bir ambulansla yola çıkıyor. Hastayı bulunduğu ülkeden alan ekip, yurda giriş yapana kadar tedavisini sürdürüyor ve hastaneye yatışını gerçekleştiriyor. Son 2 yılda 21 hastayı ambulansla bulundukları ülkelerden alıp Türkiye'ye getiren ekip, yeni bir hasta sevkine karşı hazır bekliyor.

ÜCRETSİZ HİZMET

Edirne İl Sağlık Müdürü Dr. Muhsin Kişioğlu, Sağlık Bakanlığı'nın tanıdığı imkanlarla 2014'te Sınır Ötesi Sağlık ekibini kurduklarını belirterek, "Ekibimiz bu süre içinde 21 vakayı Balkan coğrafyası ülkelerden özelikle ileri tetkik ve tedavi aracıyla ülkemize, Edirne'ye getirmişlerdir. Bu hastalar kendi bulundukları ülkelerde Türk Başkonsoloslukları'na ulaşıyor, oradan da Sağlık Bakanlığı aracıyla bize gelen bilgiler üzerine ekibimiz hastaları tedavileri için Edirne'ye getirmektedir. Burada en güzel olanı vakaların geliş sayısında artış değil, gelişmiş Batı ülkelerinde bu hizmetleri ücretli, özel sağlık sigortaları ile verildiği bir gerçekte olduğunu biliyoruz. Ülkemizde bu hizmetler 112 sağlık hizmetleriyle aynı şekilde ücretsiz verilmektedir. Bunun özelikle altını çizmek istiyorum. Biz burada Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarımıza ve orada yaşayan soydaşlarımıza bu hizmeti veriyoruz. Edirne valiliğimizden çıkan yeni bir talimatnameyle, kendi vatandaşımız ve soydaşlarımız dışında yabancı vatandaşlara da bu hizmet verilmeye başlanacak. Bu vesileyle Edirne'nin Balkanlarda sağlık turizminde önemli bir üst olacağına inanıyorum" dedi. Kişioğlu, 112 Sağlık Ötesi Sağlık ekibinde çalışan personelin hepsinin gönüllü olduğunu belirterek, "Hepsinin Bulgaristan ve Türkiye vatandaşlıkları var. Ekipleri oluşturmaktan hiç zorluk çekmedik. Sağlık araçlarımız çok donanımlı ambulanslarımız, aynı zamanda acil ambulanslarımız. Bu ambulanslarımızın yurt dışına çıkarken ayrı sigortası yapılıyor. İki ambulansımızda bu şekilde yurt dışına çıkış yapıyor. Edirne'de iki ekip var. Ekipte Yunanca ve Bulgarca bilen arkadaşlarımız var. Ekibin tamamı da İngilizce biliyor. Bu sayede yurt dışına gidip gelirken bir sıkıntı yaşamıyoruz" dedi.

TÜRKİYE'YE GELMEK İSTİYORLAR

Edirne İl Sağlık Müdürü Muhsin Kişioğlu, Türkiye'de her alanda olduğu gibi sağlık alanında da son 14-15 yılda ciddi gelişmeler olduğunu ifade ederek, "Özelikle Balkan ülkelerindeki Türk vatandaşlarımız ve soydaşlarımız, Türkiye'deki hastanelerde tedavi olmak istemekte. Hem Balkan ülkelerine göre daha ucuz tedavi ücreti olması, hem de ülkemizde daha iyi gelişmiş tedavi imkanları sunulmakta olması. Bu nedenle vatandaşlarımızın bize olan ilgi ve alakası artmakta. 2014 yılında 1-2 vakamız olurken 2017 yılında 20'ye yakın vakayı ülkeye gelmesini sağladık. Bu hizmeti ücretsiz veriyoruz" dedi.

İHBAR GELİR GELMEZ ÇIKIŞ YAPIYORLAR

112 İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Duygu Akbaşak, öncelikle komşu ülkelerden hasta nakilleri yaptıklarını belirterek, "Onun dışında Romanya ve Makedonya'dan hasta nakilleri gerçekleştirdik. Toplamda 21 hastaya yurtdışı sağlık hizmeti, sınırlar ötesi sağlık hizmetini sunmuş durumdayız. Aldığımız hastalar genelde kalp krizi geçiren hastalar. Trafik kazası geçiren, travma geçiren ve spor yaralanmaları geçiren ve tedavilerini Türkiye'de devam etmek isteyen hastalar. İhbar bize geldiğinde öncelikle onu takip eden doktorundan hastanın nakli uygun olup olmadığı teyidini almamız gerekiyor. Hastanın genel nakile uygunsa ondan sonra bizim ekibimiz toplanma süresi yarım saat. Yarım saat sonra arkadaşlarımız yola çıkıyor" dedi.

BİZİ GÖRÜNCE ÇOK MUTLU OLUYORLAR

Ses ekibinde yer alan Edirne İl Sağlık Müdür Yardımcısı Nihal Kaşıkçı, Yurtdışında herhangi bir sağlık sorunu ile karşılaşıp tedavisini anavatanda devam ettirmek isteyen vatandaşlarımıza mağdur olmamaları için yardımcı olduklarını söyledi. Kaşıkçı, gurbette olan ve hastalanınca da yalnızlık hissine kapılan vakaların kendilerini çaresiz hissettiklerini belirterek, "Türk sağlık ekibini gördüklerinde gözlerindeki sevinci görmenizi isterdim. O sırada genelde duygulu anlar yaşanıyor. Gurbette de olsa, hastalarımız orada yalnız olmadıklarını ve büyük Türkiye devletinin gücünü buldukları yerde de hissediyorlar" dedi. SES ekibinin acil tıp teknisyenlerinden Habibe Ayliayan, Romanya'da kalp krizi geçiren ve baygın halde bulunan TIR sürücüsü Rüstem Işık'ı almaya gittiklerini anlatarak, "Romanya'dan bir ihbar geldi biz ekip olarak hazırlandık.Evraklarımızla birlikte önce Bulgaristan sınırını geçtik. Daha sonra Romanya sınırını geçtik. Romanya'da Türk Başkonsolosluğu bize çok yardımcı oldu. Hastamıza ulaştığımızda yatağında tek başına yatıyordu, bizi gördüğünde çok mutlu oldu. Çok şaşırdı, yüzündeki oksijen maskesini çıkarıp, 'hadi gidiyor muyuz?' dedi. Sevinç gösterisinde bulundu bize. Hastayı alırken bize, 'Sizi bu kadar çabuk beklemiyordum. Geleceğinizi hiç düşünmüyordum' dedi. Nakil hazırlayıp hastamızı tekrar geri getirerek burada tedavisini devam etmesini sağladık" dedi. Sınır ötesinde can kurtaran ekipte yer alan sağlık personeli, özellikle gittikleri ülkelerde kendilerini karşılarında gören soydaşların çok mutlu olduğunu dile getirdi. Soydaşların kendilerine sarılıp öptüğünü ve hatıra fotoğrafları çektirdiğini dile getiren sağlıkçılar, görevlerini severek yaptıklarını belirtti.

AMBULANS X-RAY'A SOKULMAK İSTENDİ

Yurtdışına hasta almaya giden SES ekibi yollarda bir çok sorunla da karşı karşıya geliyor. Hiç dinlenmeden Türkiye'den çıkıp vakaya alıp, yine dinlenmeden Türkiye'ye dönen ekip üyeleri özellikle sınır kapılarında bekletilmekten şikayetçi. Yurtdışından hasta almak için ambulansla Kapıkule Sınır Kapısı'na çıkış yapmak üzere giden bir ekip ilginç olayla karşılaştı. Daha önce böyle bir uygulamadan haberi olmayan gümrük görevlileri ambulansı detaylı bir şekilde inceledikten sonra olası bir şüpheli duruma karşı x-ray taramasına yönlendirdi. Bu yüzden sınırda saatlerce beklemek zorunda kalacaklarını belirten sağlık personeli durumu gümrük görevlilerini anlatarak, taramaya girmeden yollarına davam etti.