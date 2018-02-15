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A Milli Takım'ın yeni sırası belli oldu

Türkiye A Milli Futbol Takımı, FİFA Şubat ayı sıralamasında 735 puanla 38. sırada yer aldı.

15 Şubat 2018 Perşembe 14:58
A Milli Takım'ın yeni sırası belli oldu

FIFA Şubat ayı dünya sıralaması, FIFA’nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla belli oldu.

Sıralamada ilk 10 sıra bir önceki aya göre değişmezken, Almanya birinci, Brezilya ikinci ve Portekiz üçüncü sırada yer aldı. Türkiye ise 3 basamak yükselerek 38. sıraya çıktı. Sıralamada en fazla düşüşü 13 basamak gerileyerek 43. sırada yer alan Mısır yaşadı. En fazla yükselişi ise 8 basamak çıkarak 88. sıraya yükselen Kongo yaşadı.

FIFA Şubat ayı dünya sıralamasında ilk 10’da yer alan ülkeler şu şekilde:

1 - Almanya - 1602
2 - Brezilya - 1484
3 - Portekiz - 1358
4 - Arjantin - 1348
5 - Belçika - 1325
6 - İspanya - 1231
7 - Polonya - 1213
8 - İsviçre - 1190
9 - Fransa - 1183
10 - Şili - 1153 

Haber Tarihi: 15 Şubat 2018 Perşembe 14:58
  1. FİFA
  2. A Milli Takım

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