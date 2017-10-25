Türkiye’nin yeni arama motoru ‘Yaani’

Turkcell tamamı Türkçe alt yapı ile hazırlanan arama motoru ‘Yaani’nin tanıtımını gerçekleştirdi. Üzerinde 2,5 yıl çalışılan arama motoru diğerlerine göre Türkçeyi daha iyi algılayarak daha kesin sonuçlar çıkarıyor.

Verilerin Türkiye’de oluşturulan veri merkezinde saklanacak. Türkiye’nin alışkanlıklarına göre tasarlanan arama motoru Türkçe altyapısını nedeniyle istenilen sonuca daha net bir şekilde ulaşmamızı da sağlayacak

SADECE TÜRKİYE İÇİN DEĞİL

Yaani ismi özel olarak seçilen bir isim. Ortadoğu’da da aynı manada kullanılan ‘Yaani’ ismi aynı şekilde Rusya’da da kolayca telaffuz edilebiliyor.

Turkcell Genel Müdür Kaan Terzioğlu, "Yaani ile bir adım daha atarak en fazla veri üreten servislerden birisi olan arama motoru pazarına giriyoruz. Bu Turkcell'in değil Türkiye'nin arama motoru. Hepimizin desteği ile büyüyecek." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin arama motoru adının Yaani olduğunu kaydeden Terzioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin arama motoruna isim ararken, hem Türkçe hem akılda kalıcı ve basit olmasını istedik. Türkçe'de çok fazla kullandığımız bir kelime olan Yaani bizim hedefimiz olan Ortadoğu ve Rusya pazarlarında da kullanılan bir kelime. Arapça'da benzer anlama geliyor, Rusça'da da söylemesi çok kolay. Öncelikli hedefimiz elbette Türkiye ancak global servislerdeki deneyimimiz de bize bir şey öğretti. Türk insanının beğendiği uygulamalar yurt dışında da çok başarılı oluyor. Türkiye'de başarılı olduktan sonra bölgesel ölçekte başarılı olmamak için hiçbir neden yok. Bizim Yaani ile öncelikli hedefimiz Türkiye’de yüzde 25'lik pazar payına ulaşmak."

Yaani'nin kullanıcılarına sağladığı özelliklerden bazıları şunlar:

Anında bulunduğunuz lokasyondaki hava durumunu öğrenebilirsiniz

Size yakın restoranları bulabileceksiniz

En yakın sinemada oynayan filmleri ve seanslar öğrenilebilecek

Aradığınız müziği Fizy ile dinlenebilecek

Favori siteleriniz kaydedilebilecek