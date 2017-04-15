Türkiye'nin yardımları Kolombiya'ya ulaştı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Bogota Koordinasyon Ofisi tarafından Kolombiya'da sel felaketinin yaşandığı Putumayo yönetim bölgesinin başkenti Mocoa'ya gönderilen insani yardım malzemelerinin dağıtımına başlandı.

Başkent Bogota'dan kamyonla yola çıkarılan malzemeler Mocoa'da, TİKA Bogota Program Koordinatörü Doç. Dr. Mehmet Özkan ve TİKA'nın Kolombiyalı asistanı Nestor David Medina tarafından resmi yetkililere teslim edildi.

Askerlerin araçtan indirdiği tıbbi yardım malzemelerini teslim alan Putumayo Sağlık Sekreterliği Sorumlusu Luz Dary Ortega, yaptığı açıklamada, bu yardımın kendileri için çok büyük anlamı olduğunu belirterek Türkiye'ye teşekkür etti.

Yardım kamyonundaki diğer malzemeler Özkan ve Medina eşliğinde kentteki farklı sığınma alanlarına ulaştırıldı. Çocuklar için getirilen şekerlemelerin ise Kolombiya ordusunun kentte kurduğu sirkte çocuklara dağıtılacağı belirtildi.

Kamyonda yaklaşık 200 kolide Ağrı kesici ve antibiyotikler başta olmak üzere acil tıbbi malzemeler, temizlik setleri, koltuk değnekleri, hasta yürüteçleri ve güneş enerjisiyle şarj edilen ışıldakların bulunduğu bildirildi.

Ölü sayısı 321'e yükseldi

Ulusal Afet ve Risk Yönetimi Birliği (UNGRD), Mocoa'daki sel felaketine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, sel felaketinde ölenlerin sayısının 321'e yükseldiği, bu kişilerden 120'sinin 18 yaş altında olduğu duyuruldu.

Hayatını kaybedenlerden 274'ünün cenazelerinin ailelerine teslim edildiği aktarılan açıklamada, sel felaketinde kaybolan kişilerin sayısına ilişkin bilgi verilmedi.

Bölgede etkili olan şiddetli yağışlar Mocoa, Mulato ve Sancoyaco nehirlerinin taşmasına neden olmuş, geçen cumartesi günü erken saatlerde yaşanan heyelanlar Mocoa'da bazı mahallelerin haritadan silinmesine yol açmıştı.

Ekvador ve Peru sınırında yer alan Putumayo yönetim bölgesinin başkenti olan Mocoa'da 45 bin kişi yaşıyor.