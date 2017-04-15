Türkiye'nin yardımları afet bölgesine ulaştı

Kolombiya'nın başkenti Bogota'dan kamyonla yola çıkarılan malzemeler Mocoa'da, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Bogota Program Koordinatörü Doç. Dr. Mehmet Özkan ve TİKA'nın Kolombiyalı asistanı Nestor David Medina tarafından resmi yetkililere teslim edildi.



Askerlerin araçtan indirdiği tıbbi yardım malzemelerini teslim alan Putumayo Sağlık Sekreterliği Sorumlusu Luz Dary Ortega, yaptığı açıklamada, bu yardımın kendileri için çok büyük anlamı olduğunu belirterek Türkiye'ye teşekkür etti.

Yardım kamyonundaki diğer malzemeler Özkan ve Medina eşliğinde kentteki farklı sığınma alanlarına ulaştırıldı. Çocuklar için getirilen şekerlemelerin ise Kolombiya ordusunun kentte kurduğu sirkte çocuklara dağıtılacağı belirtildi.

Kamyonda yaklaşık 200 kolide Ağrı kesici ve antibiyotikler başta olmak üzere acil tıbbi malzemeler, temizlik setleri, koltuk değnekleri, hasta yürüteçleri ve güneş enerjisiyle şarj edilen ışıldakların bulunduğu bildirildi.

Ulusal Afet ve Risk Yönetimi Birliği (UNGRD), Mocoa'daki sel felaketine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, sel felaketinde ölenlerin sayısının 321'e yükseldiği, bu kişilerden 120'sinin 18 yaş altında olduğu duyuruldu.

Bölgede etkili olan şiddetli yağışlar Mocoa, Mulato ve Sancoyaco nehirlerinin taşmasına neden olmuş, geçen cumartesi günü erken saatlerde yaşanan heyelanlar Mocoa'da bazı mahallelerin haritadan silinmesine yol açmıştı.

Kaynak: AA