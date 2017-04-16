Türkiye'nin yaptığı helikopteri gören Fransız büyük şaşkınlık yaşadı

Fransa’da düzenlenen Uluslararası Havacılık Fuarı’nda Türkiye standını ziyaret eden bir Fransız ATAK helikopterini gördüğünde büyük şaşkınlık yaşadı.

Eklenme: 16 Nisan 2017, 14:11

Fransa’nın başkenti Paris’te gerçekleştirilen 51. Uluslararası Havacılık Fuarı’nda yaşanan olayda, Türkiye’nin standını ziyaret eden Fransız vatandaşı büyük şaşkınlık yaşadı. Fuarda sergilenen Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ (TUSAŞ)’ın geliştirdiği dünya çapında kendi sınıfındaki en etkin taarruz helikopteri T129 ATAK karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Fransız ziyaretçi, ”Ben Türkiye’de bugün buradaki sergilenen helikopter teknolojisinde üretim yapıldığını bilmiyordum.’’ ifadelerini kullandı.

Kendisinin de havacılık noktasında tecrübesi olduğunu kaydeden şahıs ATAK helikopterin ileri bir model, son teknoloji ve tüm hava şartlarına uyumlu olduğunu kaydetti.

Fransız ziyaretçi sözlerini ben Türkiye’nin bu kadar ilerlediğini bilmiyordum.”diyerek sonlandırdı.

Artı33

 
EtiketlerATAK helikopteri51. Uluslararası Havacılık Fuarı
HABER YORUMLARI
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Zafe

Askeri teknolojide önemli olan yazılımdır herkes motor yapabilir uçak helikopter yapabilir önemli olan yazılımıdır hedef sistemleri ve kullandığı silahlardir ve bunlar yerlive de bizim uretimimiz.. Sizin gibi homolar begenmesede

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Sezgin

Fransız hayran kalır Vatan hainleri de "motoru neredeeen" diye anırır.

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sadece algı

yuzde 99 .99 italya fransız malı zaten motoru alman haber verme şeklı algı manıpılasyon yuzde yuz turk malı bıldık yıne medyayla sahnede tukıye medya baronlarına arazı rant ıahale veryo bole algı ıstıyor somurge rejım ıtalya galerıan sehrınde uretılmıştır kaleşler el ayak öpüp zorla bı şekılde burda uretyorlar haclıya piyasaya cıkarıp haclı duşmanlığı haclı ab abdulke başkanları sol sosyalis ateıst deıs turkıyede mılıyetcı ırkcı oyuzden onların mılıyetcı başkanları geşlmesını ısterımgelseler teknolojısını bole savrutmaz

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Yiğitalperen56

Daha sizi çok şaşırtacaz bekleyin Büyük TÜRKİYENİN dirilişi ve doğuşu muhteşem olacak size diz çöktüreceğiz ALLAH ın izniyle... Hamam nedir temizlik nedir bilmiyordunuz bizden öğrendiniz skolastik dar düşünceli ortaçağın frankoları.

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arif

inşallah bugün EVET kazanırsa Allahın izniyle bak daha neler neler yapacağız...

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hamido

Yönetici alemcifasık secdesiz olmazsa iyi şeyler olur . Çok daha iyiside olur.

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orhan

Ayakkabı kutusu diye aniran esseklere gelsin

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Bilal

Gerizekalı bakan olmuş dünyadan haberi yok

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patiklipiree

dikkat çekmeye devam edecez ALLAH ın izni ile

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tyfgggh

Daha bu başlangıç Frank deborlar sızı

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Misafir

Ziyaaaa atma. Bu yüzden degil mi Türkiyenin büyümesini istemiyorsunuz. Kimse müdahale etmezse daha fazlasi gelecek biiznillah. Korkunuzdan Türkiyeyi yakindan takip ediyorsunuz ama bu sefer engel olamiyorsunuz. Bu adamda bize yutturacak bilmiyormus mus...

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