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Türkiye'nin yakın müttefiki de harekete geçti!

Türkiye’nin ardından, Ortadoğu’daki yakın müttefiki Katar da Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi almak için harekete geçti.

25 Ocak 2018 Perşembe 11:31
Türkiye'nin yakın müttefiki de harekete geçti!

Rusya’nın Tass haber ajansı, Katar’ın Moskova’dan S-400 hava savunma sistemi almak için görüşmelere başladığını duyurdu.

Katar'ın Moskova Büyükelçisi Fahad Mohammad el Attiyah, konuyla ilgili görüşmelerde büyük ilerleme sağlandığını belirtti.

Ekim ayında iki ülke arasında askeri işbirliği anlaşması imzalandığını hatırlatan Moskova Büyükelçisi, askeri eğitim konusunda da Rusya’yla birlikte çalışacaklarını ifade etti.

Haziran ayında Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır, ‘terörü desteklemek’le suçladıkları Katar’a ambargo kararı almışlardı. Körfez ülkeleri ve Katar arasında 5 Haziran 2017'de patlayan kriz, hâlen çözülebilmiş değil.

İddiaları reddeden Katar ise, bu ülkelerin kendi politikalarını kendi politikalarını Doha’ya dikte etmeye çalıştığını belirtiyor.

Katar’la yakın müttefik olan Türkiye ile Rusya arasında S-400 imzaları 29 Aralık’ta Ankara'da atılmıştı. Moskova’dan S-400 sistemlerini satın alan ilk NATO ülkesi olacak olan Türkiye, anlaşma uyarınca Rusya’ya 2.5 milyar dolar ödeme yapacak.

Haber Tarihi: 25 Ocak 2018 Perşembe 11:31
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  2. s-400
  3. Ortadoğu Haberleri
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