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Türkiye'nin yakaladığı eski Rus subay için flaş gelişme

Türk polisinin yakaladığı, DEAŞ'e katılan eski Rus subay Denis Hisamov’nun Tacikistan’a iade edildiği açıklandı.

23 Ekim 2017 Pazartesi 18:11
Türkiye'nin yakaladığı eski Rus subay için flaş gelişme

Tacikistan Dışişleri Bakanlığı basın servisinden yapılan açıklamada, 33 yaşındaki Hisamov’un Nisan ayında Suriye’den dönerken Türk polisleri tarafından tutuklandığı kaydedildi.

Açıklamada ”Duşanbe’ye iade edilen Denis Hisamov 18 Aralık 1983 tarihinde Krasnodar’da doğdu. Yüksek eğitim görmüş, doktora derecesine layık görülen Hisamov Rusya Savunma Bakanlığında yüzbaşı rütbesinde askerlik yapmıştı” denildi.

Ayrıca yapılan açıklamada şu ifadelere de yer verildi:

”2015 yılının Mayıs ayında Hisamov, Tacikistan pasaportunun sahtesini yaparak Rusya’dan Türkiye’ye gitti ve DAEŞ'e katıldı. Şu an soruşturmaya devam ediliyor, gereken işlemler tamamlandıktan sonra Hisamov Rusya’ya iade edilecek.”

Haber Tarihi: 23 Ekim 2017 Pazartesi 18:11
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • Ankaralı AhmetAnkaralı Ahmet4 sa önce
    Yazıklar olsun size ya. Müslümanları kafir ülkelere teslim ediyorsunuz. Tacikistana yöneticileri Rus yöneticilerinden daha beterkafir ve ülkelerindeki Müslümanlara hayat hakkı tanımıyorlar.
  • Emre BayındırEmre Bayındır8 sa önce
    Aferin size. Ha Tacikistan, ha Rusya, farkı ne? Müslümanları bıraktınız da, kafirleri mi dost edindiniz?
  • AraftanAraftan13 sa önce
    Cahiliye devrinin, dünyanınteknoloji ve bilimin zirvesinde olduğu bir dönemde yaşanan şekli. Silah hristiyandan , yahudiden , can vermek müslümandan. Acaba yaratıcı gaflet ve delalet içindeki bizlerin içinden saf ve dosdoğru bir kesimi oluşturmak için bozuk olanlarımı temizliyor
  • ademadem17 sa önce
    Niye infaz etmiyoruz.adem
  • Alparslan1071Alparslan107118 sa önce
    Dinini bilmeyen eski sscb vatandaşlarını haçlı köpekler eğitip savaş makinası haline getiriyor...O salaklar da cennete gideceğiz diye müslümanları katlediyor...Olan biten bu....Dinini bilmeyen salakların hazin sonu....
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