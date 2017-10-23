Türkiye'nin yakaladığı eski Rus subay için flaş gelişme

Tacikistan Dışişleri Bakanlığı basın servisinden yapılan açıklamada, 33 yaşındaki Hisamov’un Nisan ayında Suriye’den dönerken Türk polisleri tarafından tutuklandığı kaydedildi.

Açıklamada ”Duşanbe’ye iade edilen Denis Hisamov 18 Aralık 1983 tarihinde Krasnodar’da doğdu. Yüksek eğitim görmüş, doktora derecesine layık görülen Hisamov Rusya Savunma Bakanlığında yüzbaşı rütbesinde askerlik yapmıştı” denildi.

Ayrıca yapılan açıklamada şu ifadelere de yer verildi:

”2015 yılının Mayıs ayında Hisamov, Tacikistan pasaportunun sahtesini yaparak Rusya’dan Türkiye’ye gitti ve DAEŞ'e katıldı. Şu an soruşturmaya devam ediliyor, gereken işlemler tamamlandıktan sonra Hisamov Rusya’ya iade edilecek.”