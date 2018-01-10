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Türkiye'nin uyarısının ardından İran ve Rusya'dan flaş açıklama

Lavrov ve Zarif, Ankara'nın iki ülkenin büyükelçilerini Türk Dışişleri'ne çağırdığı günün ertesinde Moskova'da önemli bir görüşme yaptı.

10 Ocak 2018 Çarşamba 23:04
Türkiye'nin uyarısının ardından İran ve Rusya'dan flaş açıklama

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve İranlı mevkidaşı Cevad Zarif, Ankara'nın iki ülkenin büyükelçilerini Türk Dışişleri'ne çağırdığı günün ertesinde Moskova'da önemli bir görüşme yaptı.

"TÜRKİYE VE RUSYA İLE YÜRÜTTÜĞÜMÜZ İŞBİRLİĞİNE BAĞLIYIZ"

Görüşmenin başında konuşan Zarif, Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'nde başarı elde edilmesi için Türkiye ve Rusya ile Suriye'de yürüttükleri işbirliğine bağlı kalacaklarının altını çizdi.

Zarif, "Rus ve Türk dostlarımızla işbirliğini sürdürmeye, Soçi'deki kongrede siyasi çözüm bulunması için aynı doğrultuda birlikte hareket etmeye bağlıyız" dedi.

LAVROV: SOÇİ, CENEVRE'DE BAŞARI İÇİN GEREKEN KOŞULLARI SAĞLAYACAK

Öte yandan Lavrov, Ulusal Diyalog Kongresi'nin Cenevre'deki müzakerelerin başarıyla tamamlanması için gereken koşulları sağlayacağını ifade etti.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın koltuktan inmesi de dahil olmak üzere sürekli olarak ön koşul sunan Suriyeli muhalif grupların kendilerini kontrol eden taraflarca ikna edileceğini umduklarını kaydeden Lavrov, bu sayede Soçi'deki kongrenin Cenevre'de başarı elde edilmesi için gereken koşulların oluşmasına katkı sunacağını vurguladı.

Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'nin 29-30 Ocak'ta Rusya'nın Soçi kentinde yapılması bekleniyor.

Rusya, İran ve Türkiye'nin garantörü olduğu Astana süreci çerçevesinde çatışmasızlık bölgesi ilan edilen İdlib'de Suriye hükümet güçlerinin ilerlemesine tepki gösteren Ankara, Rusya ve İran büyükelçilerini Türk Dışişleri'ne çağırmıştı.

Haber Tarihi: 10 Ocak 2018 Çarşamba 23:04
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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