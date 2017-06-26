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Türkiye’nin ünlü tatil beldesinde… Polis böyle çevreledi!

Antalya'nın Kemer ilçesinde denize giren Ukrayna  uyruklu turist boğuldu.

26 Haziran 2017 Pazartesi 23:17
Türkiye’nin ünlü tatil beldesinde… Polis böyle çevreledi!

Alınan bilgiye göre, eşi ve akrabalarıyla tatil için Kemer'e gelen  Ukrayna uyruklu Tsephan Divrnychuk (58), kaldığı beş yıldızlı otelin sahilinde  denize girdi. Yaklaşık 30 dakika sonra, denizde yüzüstü yatan bir kişinin  görülmesi üzerine otel cankurtaranı duruma müdahale etti.

Cankurtaran, Divrnychuk'u denizden çıkardı.

Ukraynalı turiste, ilk müdahaleyi Kocaeli'de özel bir hastanede doktor  olan Nazlı Tuncer yaptı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri de Ukraynalı turiste  suni teneffüs ve kalp masajı yaptı. Divrnychuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen  kurtarılamadı.

Ukraynalı turistin cesedi daha sonra Kemer Devlet Hastanesi morguna  kaldırıldı.

Haber Tarihi: 26 Haziran 2017 Pazartesi 23:17
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