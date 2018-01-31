Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Türkiye'nin turizm geliri yüzde 18,9 arttı

Türkiye'nin turizm geliri, 2017'de bir önceki yıla göre yüzde 18,9 artarak 26,3 milyar dolar oldu.

31 Ocak 2018 Çarşamba 11:41
Türkiye'nin turizm geliri yüzde 18,9 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılına ilişkin turizm istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, turizm geliri, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 18,9 artarak 26 milyar 283 milyon 656 bin dolara çıktı. Söz konusu gelirin (cep telefonu dolaşım ve marina hizmet harcamaları hariç) yüzde 77,4'ü yabancı ziyaretçilerden, yüzde 22,6'sı ise yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edildi.

Geçen yılki gelirin 21 milyar 461 milyon 603 bin dolarını kişisel harcamalar, 4 milyar 822 milyon 53 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu. Bu dönemde kişi başına ortalama harcama 681 dolar, yabancıların ortalama harcaması 630 dolar, yurt dışında ikamet eden vatandaşların ortalama harcaması ise 903 dolar oldu.

Türkiye'den çıkış yapan ziyaretçi sayısı, 2017'de bir önceki yıla göre yüzde 23,1 artarak 38 milyon 620 bin 346 kişiye ulaştı. Bunların yüzde 83,1'ini (32 milyon 79 bin 527 kişi) yabancılar, yüzde 16,9'unu (6 milyon 540 bin 819 kişi) ise yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.

Turizm gideri yüzde 1,7 arttı

Geçen yıl turizm gideri, bir önceki yıla göre yüzde 1,7 artarak 5 milyar 137 milyon 244 bin dolar oldu. Bunun 4 milyar 95 milyon 120 bin dolarını kişisel, 1 milyar 42 milyon 124 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Söz konusu yılda yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı ise bir önceki yıla göre yüzde 12,8 artarak 8 milyon 886 bin 916 kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 578 dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye'nin turizm geliri, geçen yılın dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 27,7 artarak 6 milyar 109 milyon doları geçti.

Haber Tarihi: 31 Ocak 2018 Çarşamba 11:41
  1. TÜİK
  2. turizm
  3. turizm geliri
  4. paket tur harcamaları
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Rusya'ya karşı kurulmuştu, şimdi bakın ne oluyor
    1. Rusya'ya karşı kurulmuştu, şimdi bakın..
    2. Darmık Dağı bombalanıyor
    3. Galatasaray transferi resmen açıkladı
    4. Azerbaycanlı gaziden duygulandıran..
    5. Fransa'dan skandal 'Afrin Harekatı'..
    6. Furkan Vakfı soruşturmasında gözaltı..
    7. Maçka'daki NATO üssündeki askeri..
    8. Göztepe'den Jahovic'e teşekkür
    9. Ve Beşiktaş transferi KAP'a bildirdi
    10. Tam 14 yıl sonra eski takımına geri..
    11. Valilik açıkladı! Büyük operasyon..
    12. Ünlü iş adamı okyanusta kayboldu!
    13. Şansal Büyüka: 'Sneijder’in ölüsü bile..
    14. Bakan Zeybekci müjdeyi verdi:..
    15. Buzlar arasında ayakta duran minare
    16. Savaş uçakları havalandı! 8. cephe..
    17. Galatasaray'ın yeni transferi Nagatomo..
    18. CHP'li isim isyan etti! Nereye gitsem..
    19. Balıkesir'den uygun daire fırsatı
    20. Allah rızası için savcılarımız bu..
    Pakistan'dan 'balistik füze' uyarısı: 3 bin kilometre...
    Pakistan'dan 'balistik füze' uyarısı: 3 bin kilometre...
    TSK'dan ABD'ye misilleme!
    TSK'dan ABD'ye misilleme!
    YPG'li teröristten Türkiye itirafı! Yarım saatte...
    YPG'li teröristten Türkiye itirafı! Yarım saatte...
    Türkiye'ye çağrıda bulundular: Destek verin PKK'ya karşı ayaklanalım
    Türkiye'ye çağrıda bulundular: Destek verin PKK'ya karşı ayaklanalım
    ABD'den PYD/PKK raporu: 2500 ölü terörist incelendi ve...
    ABD'den PYD/PKK raporu: 2500 ölü terörist incelendi ve...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 26.01.2018
    İdlib'de askeri konvoya alçak saldırı!
    İdlib'de askeri konvoya alçak saldırı!
    Valilikten flaş 'Alparslan Kuytul' kararı
    Valilikten flaş 'Alparslan Kuytul' kararı