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Türkiye’nin terörle mücadelesinden rahatsız oldular! BM’den küstah açıklama

Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stefan Dujarric, Türkiye’nin Afrin'e yönelik operasyon hazırlığının endişe yarattığını söyledi. Stefan Dujarric, Bölgede gerilimin tırmandırılmasından kaçınılması gerektiğini vurguladı.

19 Ocak 2018 Cuma 21:51
Türkiye’nin terörle mücadelesinden rahatsız oldular! BM’den küstah açıklama

Dujarric, BM Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin Afrin'e yönelik operasyon hazırlığının, Suriye'ye yollanan insani yardımların durmasına yada aksamasına yol açacağından endişe duyduklarını söyledi. Durajjic, BM yetkililerinin Türk yetkililerle görüşmeyi sürdürdüklerini, Genel Sekreter Antonio Gutierres'in endişelerinin kendilerine iletildiğini duyurdu.

 

Haber Tarihi: 19 Ocak 2018 Cuma 21:51
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • osmanoğlu2023osmanoğlu202320 dk önce
    Soyadına bakılırsa bu milletin bize olan köklü husumetten ancak böyle basit ayak oyunları ortaya çıkabilir...
  • Anti-zalimAnti-zalim25 dk önce
    Ey serefsizler!Siz ne derseniz biz tersini yapacagiz.Tinlamayacagiz. Titreyin!
  • Ahmet altıkulaç Ahmet altıkulaç 26 dk önce
    ALLAH askerimizi korusun kahrolsun abd
  • Yusuf canYusuf can38 dk önce
    Serefsizler ne kadar yardim ettiniz de yardim ulasmazmus.....
  • YusufYusuf1 sa önce
    Avrupa pkk ve deaşa vadedilmiş topraklardır. Bir an önce topraklarına kavuşmalıdırlar. Avrupanın bu zalimliğinden ve görmezden gelmelerinden endişe duyuyoruz.
  • adamin biriadamin biri1 sa önce
    Biz beklemeye devam edelim. Agzi olan konussun herkes birseyler soylesin. Herkesi istedigi zamani tam verelim. Afrin icerisinde de itler hazirliklarini tamamlasinlar nasil olsa hic acelemiz yok.
  • KürşatKürşat1 sa önce
    Sadece susun namussuzlar. BM bir yana TÜRKİYE CUMHURİYETİ Devletibir yana.TÜRK adını duydukça korkacaksınız namert kafirler.
  • YILDIRIM SEYREKYILDIRIM SEYREK1 sa önce
    Biz gerilimi azaltmak için afrim'e giriyorux
  • KocasolakKocasolak1 sa önce
    Abd tiyatro çevirirken nerdeydin. Deaş işid derken masum halkı öldürürkrn nerdeydin. Ruslar iran halkı öldürürken ne dedin???
  • IkraIkra1 sa önce
    It iti isirmaz..insani yardim 10 kurus verip milyonlarca dolarlik petrolu caldiginiz icinmi bu endisenuz...yoksa oyununuz bozuldugu icin mi?
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