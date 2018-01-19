Türkiye’nin terörle mücadelesinden rahatsız oldular! BM’den küstah açıklama
Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stefan Dujarric, Türkiye’nin Afrin'e yönelik operasyon hazırlığının endişe yarattığını söyledi. Stefan Dujarric, Bölgede gerilimin tırmandırılmasından kaçınılması gerektiğini vurguladı.19 Ocak 2018 Cuma 21:51
Dujarric, BM Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin Afrin'e yönelik operasyon hazırlığının, Suriye'ye yollanan insani yardımların durmasına yada aksamasına yol açacağından endişe duyduklarını söyledi. Durajjic, BM yetkililerinin Türk yetkililerle görüşmeyi sürdürdüklerini, Genel Sekreter Antonio Gutierres'in endişelerinin kendilerine iletildiğini duyurdu.