Büyükelçiliğimize alçak saldırı!

Büyükelçilikten yapılan açıklamada, gece yarısı Büyükelçiliğin önünde park halindeki bir araca saldırı gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada ''Aracımızın yakınından sert bir cisimle arka camı kırılmış. Saldırı İsveç Dışişleri Bakanlığına ve polise bildirildi. İnşallah saldırganlar en kısa sürede ortaya çıkarılır.'' ifadeleri kullandı.

Öte yandan geçen hafta UETD İsveç teşkilatının başkent Stockholm’deki binasına terör örgütü yandaşlarınca saldırı düzenlenmiş ve binanın duvarına terör örgütlerinin isimleri yazılmıştı.