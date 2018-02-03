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Büyükelçiliğimize alçak saldırı!

Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliğine ait park halindeki aracın camının, kimliği belirlenemeyen kişilerce kırıldığı belirtildi.

03 Şubat 2018 Cumartesi 20:27
Büyükelçiliğimize alçak saldırı!

Büyükelçilikten yapılan açıklamada, gece yarısı Büyükelçiliğin önünde park halindeki bir araca saldırı gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada ''Aracımızın yakınından sert bir cisimle arka camı kırılmış. Saldırı İsveç Dışişleri Bakanlığına ve polise bildirildi. İnşallah  saldırganlar en kısa sürede ortaya çıkarılır.'' ifadeleri kullandı.

Öte yandan geçen hafta UETD İsveç teşkilatının başkent Stockholm’deki  binasına terör örgütü yandaşlarınca saldırı düzenlenmiş ve binanın duvarına terör örgütlerinin isimleri yazılmıştı.

 

Haber Tarihi: 03 Şubat 2018 Cumartesi 20:27
  1. büyükelçilik
  2. uetd
  3. stockholm

YORUM YAZ

  • Güney DoğuluGüney Doğulu2 sa önce
    KATİL BATİ HESAP SORUYORUZ : EMNIYETINIZ NEREDE? Bundan sonraki dönemde batının olduğu yerlerde Türkiye Cumhuriyeti 'ne, görevlilerine ve vatandaşlarınadaha çok saldırılarin olacağı açikça belli oluyor. Bu saldirilarin arkasinda bizzat onlarin istibaratları da vardır. Türkiye bunlara sürekli dava açmalıdır. Davayı sonućlandirmiyacakları kesindir. Hedef belgelemek olmalıdir. Onlarin da hesap verecegi gün gelecektir mutlak. Inşaallah
  • osmanoğlu2023osmanoğlu20232 sa önce
    asala hortladı demekki!
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