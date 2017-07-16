Otobüs AŞ.
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Türkiye'nin son hamlesi Almanya'yı karıştırdı

Türkiye'nin Alman milletvekillerinin Konya'daki askeri üstte bulunan Alman askerlerini ziyaret iznini iptal etmesi, Alman siyasetinde kaos etkisine neden oldu.

16 Temmuz 2017 Pazar 18:14
Türkiye'nin son hamlesi Almanya'yı karıştırdı

Koalisyon hükümetinin ortağı Sosyal Demokratlar ve muhalefet partileri, ziyaret izni olmaksızın Alman askerlerinin Türkiye'de kalmasının söz konusu olamayacağını dile getirirken, Hristiyan Birlik partileri (CDU/CSU) yeni bir ziyaret için randevu verilmesini talep etti, ancak askerlerin Konya'dan çekilmesinin "tehlikeli" olacağı uyarısında bulundu.

"ASKERLER KONYA'DA KALAMAZ"

"Ziyaret izni olmadan Alman askerleri Konya'da kalamaz" diyen Sosyal Demokrat Parti Federal Meclis Grup Başkanı Thomas Oppermann, bunun esnetilemeyecek bir standart olduğunu söyledi. Sol Parti Federal Milletvekili Sevim Dağdelen ise "Ziyaret yoksa, Konya da yok" dedi.

"ASKERLERİ ÇEKMEK DAR GÖRÜŞLÜLÜK"

Hristiyan Birlik partilerinin dış politika sözcüsü Jürgen Hardt ve savunma politikaları sözcüsü Henning Otte, "Alman askerlerinin Konya'dan çekilmesi"nin "dar görüşlü ve tehlikeli" bir adım olacağını vurguladı ve Alman askerlerinin Konya'da ikili bir misyon değil, DAEŞ ile mücadele kapsamında yürütülen bir NATO misyonu olduğuna dikkat çektiler.

"KONYA, İNCİRLİK ÜSSÜ'NDEN FARKLI"

Hardt ve Otte, Konya'daki durumun, Alman askerlerinin çekilmeye başladığı İncirlik Üssü'nden farklı olduğunu belirtti.

TÜRKİYE'NİN SON HAMLESİ ALMANLARI KARŞI KARŞIYA GETİRDİ

Türkiye, cuma günü Alman vekillerin Konya'daki NATO üssündeki askerlerini ziyaret talebini reddetmişti.

TÜRKİYE'NİN KARARLI DURUŞU ALMANLARIN ASKERLERİNİ İNCİRLİK'TEN ÇEKMESİNE NEDEN OLMUŞTU

İncirlik krizinde de Alman milletvekillerine askerleri ziyaret izni verilmemesinin ardından, Almanya askerlerini üsten çekme kararı almıştı.

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2017 Pazar 18:14
  1. almanya
  2. Konya
  3. nato
  4. incirlik
  5. sevim dağdelen
  6. DAEŞ
  • TuranTuran40 dk önce
    Terör örgütününbakım eviDeutschlandrüzgâr ektiniz fırtına biçindefolupgidinbenim güzel vatanımı kirletiyonuz
  • saddisaddi45 dk önce
    defolup gitsinler.
  • KanuniKanuni59 dk önce
    Adil Öksüz'ü kaçırmak için uğraşıyorlar gibi geliyor bana.
Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Galatasaray bir transfer bombasını daha patlattı
  1. Galatasaray bir transfer bombasını..
  2. Kumar sonunda buna da sebep oldu! Para..
  3. İşte 15 Temmuz Şehitleri
  4. Karton kutudan klima yaptı!
  5. İşte FETÖ'nün malikanesinin son..
  6. Yosun denizine turistler akın ediyor!
  7. Minik çocuğun yüzüne top çarparsa...
  8. Konya'da şüpheli çanta paniği
  9. ’Yerim destanınızı’ diyen kadın..
  10. İstanbul'da silahlı saldırı! Yaralılar..
  11. İyi karpuzu seçmenin püf noktaları..
  12. Türkiye'nin son hamlesi Almanya'yı..
  13. CHP İl başkanın sözleri herkesi ağlattı
  14. Fransa'dan tarihi itiraf: Bu utanç..
  15. CHP'li Şafak Pavey'dan Türkiye'ye..
  16. Osman Gökçek daha fazla dayanamadı:..
  17. İşte hain darbecilerin güldüren..
  18. Kahraman Ömer Halisdemir'e ziyaretçi..
  19. Galatasaray dünyaca ünlü yıldız ile..
  20. TSK açıkladı: Aranan PKK'lı öldürüldü
Kemalist yazar Erdoğan'ın önerisini duyunca...
Kemalist yazar Erdoğan'ın önerisini duyunca...
CHP'li vekil Erdoğan'ın sesini hazmedemedi, çıldırdı: Kabus gibi!
CHP'li vekil Erdoğan'ın sesini hazmedemedi, çıldırdı: Kabus gibi!
FETÖ'cü Hakan Şükür'den '15 Temmuz' paylaşımı!
FETÖ'cü Hakan Şükür'den '15 Temmuz' paylaşımı!
15 Temmuz gecesi Erdoğan'ın kızdığı an!
15 Temmuz gecesi Erdoğan'ın kızdığı an!