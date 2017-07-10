Türkiye’nin sanayi üssü teknik üniversite kuruyor

5.200 işletmenin faaliyet gösterdiği OSTİM’in kuracağı teknik üniversitede okuyanlar, eğitiminin bir kısmını bölgedeki işletmelerde çalışarak alacak.

Yaklaşık 5 bin 200 işletmesiyle Türkiye’nin sanayici ve girişimci üssü olan, bünyesinden köklü markalar çıkaran OSTİM, üniversite kuruyor. Cevat Dündar ve bir grup müteşebbisin çabalarıyla kurulan ve 50. yılını doldurmaya hazırlanan OSTİM’in kuracağı üniversitenin yüksek öğretime yeni bir soluk katması bekleniyor. OSTİM Teknik Üniversitesi, Resmi Gazete’de yayınlanan ‘Üretim Reform Paket’ ile de resmiyet kazandı. OSTİM Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve OSTİM Teknik Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Orhan Aydın OSTİM Teknik Üniversitesi’nin, iş dünyası, sanayi ve toplumla güçlü bir işbirliği içinde kurulacağını söyledi.

İŞ DÜNYASI İLE İŞ BİRLİĞİ

Orhan Aydın “Bölgemiz ve ülkemizin endüstriyel kalkınması amacıyla faaliyet gösteren vakfımız; günümüz ve geleceğin gelişen istek ve ihtiyaçları doğrultusunda başta eğitim, istihdam, araştırma-geliştirme olmak üzere yenilikçilik, teknoloji transferi, girişimcilik, sektörel ve bölgesel kalkınma gibi faaliyetlerinin bilimsel bir yapı içinde yürütülmesinin daha rekabetçi ve sürdürülebilir olacağı düşüncesi ile OSTİM Teknik Üniversitesi’ni kurma kararı aldı” dedi. Aydın, üniversitenin, iş dünyası, sanayi ve toplumla güçlü bir işbirliği içinde kurulacağını belirtti. Aydın “Hedefimiz ileri imalat sistem ve teknolojileri alanında, öğrencilerine uluslararası yeterlilikte üst düzey eğitim, araştırma ve uygulama altyapı ve imkanı sunmak. Ülkemizin bilim ve teknoloji geliştirme yetkinliğinin artırılmasında etkin rol oynayan, özgün proje ve çözümler üreterek ülke ve bölge kalkınması için çalışan bir üniversite olmayı hedefliyoruz” dedi.

FABRİKADA EĞİTİM İMKANI

Aydın’ın verdiği bilgiye göre ilk 5 yıl için; 3 fakülte, 1 meslek yüksek okulu, 2 enstitü ile öğretim yapması planlanan üniversitede önlisans eğitimi 6 dönem olacak. Üniversitede 3 dönem okulda, 3 dönemi işletmede uygulamalı eğitim olarak geçecek. Lisans öğrencilerini ise hazırlık hariç 8 dönemden oluşan bir süreç bekliyor. Bunun 6. dönemi de işletmede uygulamalı eğitim olacak.

İş bulma sıkıntısı olmayacak

Başarı dereceleri yüksek veya özel yetenekli öğrencileri alması beklenen üniversitenin burs kontenjan ve imkanlarının da geniş olması planlanıyor.OSTİM’in kurulduğu günden bu yana iş dünyası ile oluşturduğu yakın işbirliği ve çözüm ortaklıklarının; azami uygulamalı eğitim alacak olan öğrencilerine istihdam konusunda yüksek avantaj sağlaması hedefleniyor.