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Türkiye’nin Salzburg Başkonsolosluğu'na saldırı

Türkiye’nin Avusturya'nın Salzburg kentindeki başkonsolosluğuna kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırı düzenlendi. Polis, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

22 Ocak 2018 Pazartesi 15:41
Türkiye’nin Salzburg Başkonsolosluğu'na saldırı

Avusturya'da Salzburg Başkonsolosluğu yetkililerinin verdiği bilgiye göre, kimliği belirsiz kişiler, dün gece başkonsolosluğun bahçe kapısı ile bina girişindeki camlarını kırdı.

Olayın polis tarafından araştırıldığı ifade eden yetkililer, başkonsolosluk hizmetlerinde herhangi bir aksamanın söz konusu olmadığı bilgisini paylaştı.

Bu arada Salzburg polisi, basına yaptığı açıklamada çok sayıda saldırganın Konsolosluğun bahçe kapısını kırdığı, binanın dışında yer alan güvenlik kameralarının yanı sıra girişte bulunan camları tahrip ettiğini belirtti. Saldırganların konsolosluk binasına giremediği aktarıldı.

3 GÖZALTI

Olay yerinde eğitimli köpeklerle patlayıcı madde araması yapan ve herhangi bir tehdit unsuru bulunmadığını belirleyen polis, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma genişletilerek Salzburg Eyaleti Anayasayı Koruma ve Terörle Mücadele Birimi tarafından sürdürülecek.

Haber Tarihi: 22 Ocak 2018 Pazartesi 15:41
  1. Avusturya'da Türkiye’nin Salzburg Başkonsolosluğuna saldırı
  2. Salzburg Başkonsolosluğu
  3. Viyana
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