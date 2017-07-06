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Türkiye'nin operasyonuna ABD'den komik itiraz!

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, pazar günü Türkiye'ye gerçekleştireceği ziyarette TSK'nın Afrin'e düzenleyeceği operasyonun DAEŞ'le mücadelede dikkat dağıtacağı uyarısında bulunacak.

06 Temmuz 2017 Perşembe 12:08
Türkiye'nin operasyonuna ABD'den komik itiraz!

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, 9 Temmuz Pazar günü İstanbul’daki Dünya Petrol Kongresi’ne katılmak üzere Türkiye’ye geliyor. Tillerson, iki gün sürecek olan ziyareti sırasında Türk mevkidaşı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu başta olmak üzere bir dizi ikili görüşme de yapacak.

ABD AFRİN'E MÜDAHALEDEN RAHATSIZ 

Tillerson’ın Türkiye’deki öncelikli gündemi Suriye. ABD yönetimi Ankara’nın Rakka’nın düşürülmesi için sözde savaşan terör örgütü YPG’yi hedef alan eylem ve söylemlerinden kaygılı. Tillerson Türk tarafına, Afrin’e müdahalenin DEAŞ'la savaşta dikkat dağıtacağı uyarısında bulunacak.

YPG'YE SİLAH YARDIMI TAM GAZ

Trump yönetimini Ankara’nın itirazlarına rağmen bir yandan Rakka’nın DEAŞ'tan temizlenmesi için YPG’ye ağır silahlar göndermeye devam ederken öte yandan Türkiye’ye PKK ile mücadelede daha fazla destek için formül arayışında. Edinilen bilgilere göre ABD, PKK’nın Batı’daki finans kaynaklarının kesilmesi için bir dizi yeni önlem üzerinde çalışıyor. ABD, YPG’ye gönderilen silahların listesini periyodik olarak Türkiye ile paylaşmaya devam edecek.

TÜRKİYE'DEN BEKLENTİSİ

Türkiye’den beklenti ise Suriye’de Rakka savaşındaki dengeleri değiştirecek yeni bir askeri müdahaleden kaçınması.

Amerikan Dışişleri yetkilileri, ‘Suriye’de son derece karmaşık bir savaşın içindeyiz, dolayısıyla da sahadaki dengeler konusunda müttefiklerimizle yakın koordinasyon içinde olmalıyız. Bizim attığımız ya da onların attıkları adımların sürpriz olmaması için mesajımızı devamlı güçlü olarak veriyoruz’ diyor.

GÜLEN DOSYASINDA GELİŞME YOK

15 Temmuz’un yıldönümünün hemen arifesinde gerçekleşecek olan görüşmelerde Türk tarafının teröristbaşı Fetullah Gülen’in iadesine ve Gülen’in ABD’deki yapılanmasının soruşturulmasına yönelik talepleri güçlü bir biçimde gündeme getirmesi bekleniyor. Ancak Türkiye’nin iade için gönderdiği dosyalardan henüz ABD’de yargı sürecini başlatacak bir sonuç alınmış değil. Tillerson’ın Türkiye’de beklentileri karşılayacak bir mesaj verme ihtimali düşük.

KATAR'A ASKER GÖNDERMEK TANSİYONU YÜKSELTİR

Trump yönetiminin Ankara’dan önemli bir beklentisi ise Katar krizinde gerilimi tırmandıracak adımlardan kaçınması. Bu beklenti geçen haftaki 40 dakikalık telefon görüşmesinde ABD Başkanı Trump tarafından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a bizzat iletilmişti. Amerikalı Dışişleri kaynakları, ‘Türkiye’nin tarafların söylemlerini sakinleştirecek ve herkes açısından işleyebilecek bir anlaşmaya varılmasını destekleyen bir rol oynamasını umut ediyoruz’ diyor. ABD açısından en hassas konu Türkiye’den gelen Katar’a askeri birlik gönderileceğine yönelik açıklamalar. Washington’da Türkiye’den bu yönde bir adımın krizi sonlandıracak olası bir uzlaşıyı olumsuz etkileyeceği görüşü hakim.

BÜYÜKELÇİLİK PERSONELİYLE TOPLANTI

Tillerson ABD’nin Ankara’daki Büyükelçiliği’ni ziyaret ederek buradaki personelle de bir araya gelecek. Türkiye’deki ABD temsilcilikleri son olarak buradaki telefonlardan ‘MİT Tırları’ şüphelilerinin arandığı yönündeki iddialarla gündeme gelmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ABD Büyükelçiliğine belge ve sorular gönderildiğini açıklamıştı.

HÜRRİYET

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2017 Perşembe 12:08
  1. abd
  2. ABD Dışişleri Bakanı Tillerson
  • İsaİsa9 dk önce
    Demek pyd nin dikkati dağılır bizimde pkk varlığından dikkatimiz dağılıyor nolacak
  • Levent 15Levent 1510 dk önce
    Şu anda saat 13:00 ve TRT HABER KANALI verdiği haberde ISRARLA SAYIN CUMHURBASKANININ FRANSIZ HABER KANALINA VERDİĞİ RÖPORTAJ DA " KÜRT GÜÇLERI " TÜRKİYE'YE TEHDIT OLUSTURURSA MÜDAHALE EDERİZ , DIYOR. RÖPORTAJIN ORIJINALINDE SAYIN CUMHURBASKANIMIZ "PYD- YPG " DIYOR, TRT - ÖZELLİKLE- " KÜRT GÜÇLERI" VURGUSU YAPIYOR!TRT DERHAL AYRINTILI BIR " FETO TARAMASINDAN GEÇIRILMELI"! TÜRKIYE' NİN SURİYE'DE " KÜRTLERE KARŞI " OLDUĞU PROPAGANDASI BIZZAT DEVLETİN HABER KANALI TARAFINDAN YAPILIYOR! ! HÜKÜMET İNŞALLAH UYUMAZ!
  • AydınAydın13 dk önce
    Bas git ulan!
  • abdoabdo16 dk önce
    ABD, YPG’ye gönderilen silahların listesini periyodik olarak Türkiye ile paylaşmaya devam edecek.miş miş.sen al o listeyi rulo yap üzerine otur şerefsiz abd
  • Yusuf Yusuf 36 dk önce
    I.T. Ler urumeye baslamis. Kervanimiz yoluna devam ediyor.
  • Hkn...Hkn...48 dk önce
    Sen ve teröristlerin afrindens.. olup gidin rakkaya yoğunlaşın ...hem daha güçlü olursunuz kendi kurduğunuz terör örgütlerinden biri olan deaş a karşı.
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 59 dk önce
    ABD, Hiç Bir Zaman Dürüst Olmaz.
  • adem türkadem türk1 sa önce
    abd nin rahatsız olduğu şeyi özelikle yapmak lazım,çünki mutlaka bizim hayrımızadır.
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