Türkiye'nin operasyonuna ABD'den komik itiraz!

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, 9 Temmuz Pazar günü İstanbul’daki Dünya Petrol Kongresi’ne katılmak üzere Türkiye’ye geliyor. Tillerson, iki gün sürecek olan ziyareti sırasında Türk mevkidaşı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu başta olmak üzere bir dizi ikili görüşme de yapacak.

ABD AFRİN'E MÜDAHALEDEN RAHATSIZ

Tillerson’ın Türkiye’deki öncelikli gündemi Suriye. ABD yönetimi Ankara’nın Rakka’nın düşürülmesi için sözde savaşan terör örgütü YPG’yi hedef alan eylem ve söylemlerinden kaygılı. Tillerson Türk tarafına, Afrin’e müdahalenin DEAŞ'la savaşta dikkat dağıtacağı uyarısında bulunacak.

YPG'YE SİLAH YARDIMI TAM GAZ

Trump yönetimini Ankara’nın itirazlarına rağmen bir yandan Rakka’nın DEAŞ'tan temizlenmesi için YPG’ye ağır silahlar göndermeye devam ederken öte yandan Türkiye’ye PKK ile mücadelede daha fazla destek için formül arayışında. Edinilen bilgilere göre ABD, PKK’nın Batı’daki finans kaynaklarının kesilmesi için bir dizi yeni önlem üzerinde çalışıyor. ABD, YPG’ye gönderilen silahların listesini periyodik olarak Türkiye ile paylaşmaya devam edecek.

TÜRKİYE'DEN BEKLENTİSİ

Türkiye’den beklenti ise Suriye’de Rakka savaşındaki dengeleri değiştirecek yeni bir askeri müdahaleden kaçınması.

Amerikan Dışişleri yetkilileri, ‘Suriye’de son derece karmaşık bir savaşın içindeyiz, dolayısıyla da sahadaki dengeler konusunda müttefiklerimizle yakın koordinasyon içinde olmalıyız. Bizim attığımız ya da onların attıkları adımların sürpriz olmaması için mesajımızı devamlı güçlü olarak veriyoruz’ diyor.

GÜLEN DOSYASINDA GELİŞME YOK

15 Temmuz’un yıldönümünün hemen arifesinde gerçekleşecek olan görüşmelerde Türk tarafının teröristbaşı Fetullah Gülen’in iadesine ve Gülen’in ABD’deki yapılanmasının soruşturulmasına yönelik talepleri güçlü bir biçimde gündeme getirmesi bekleniyor. Ancak Türkiye’nin iade için gönderdiği dosyalardan henüz ABD’de yargı sürecini başlatacak bir sonuç alınmış değil. Tillerson’ın Türkiye’de beklentileri karşılayacak bir mesaj verme ihtimali düşük.

KATAR'A ASKER GÖNDERMEK TANSİYONU YÜKSELTİR

Trump yönetiminin Ankara’dan önemli bir beklentisi ise Katar krizinde gerilimi tırmandıracak adımlardan kaçınması. Bu beklenti geçen haftaki 40 dakikalık telefon görüşmesinde ABD Başkanı Trump tarafından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a bizzat iletilmişti. Amerikalı Dışişleri kaynakları, ‘Türkiye’nin tarafların söylemlerini sakinleştirecek ve herkes açısından işleyebilecek bir anlaşmaya varılmasını destekleyen bir rol oynamasını umut ediyoruz’ diyor. ABD açısından en hassas konu Türkiye’den gelen Katar’a askeri birlik gönderileceğine yönelik açıklamalar. Washington’da Türkiye’den bu yönde bir adımın krizi sonlandıracak olası bir uzlaşıyı olumsuz etkileyeceği görüşü hakim.

BÜYÜKELÇİLİK PERSONELİYLE TOPLANTI

Tillerson ABD’nin Ankara’daki Büyükelçiliği’ni ziyaret ederek buradaki personelle de bir araya gelecek. Türkiye’deki ABD temsilcilikleri son olarak buradaki telefonlardan ‘MİT Tırları’ şüphelilerinin arandığı yönündeki iddialarla gündeme gelmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ABD Büyükelçiliğine belge ve sorular gönderildiğini açıklamıştı.

HÜRRİYET