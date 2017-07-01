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Türkiye'nin operasyonu öncesi YPG'de dikkat çeken hareketlilik!

Türkiye'nin Afrin'e operasyon yapacağı konuşulurken, bölgede terör örgütü YPG'nin de sınıra sevkıyat yaptığı görüldü. Örgütün sınıra ABD'nin verdiği silahları taşıması dikkat çekti

01 Temmuz 2017 Cumartesi 23:44
Türkiye'nin operasyonu öncesi YPG'de dikkat çeken hareketlilik!

Suriye'nin kuzeyinde yer alan terör örgütüYPG'nin kontrolündeki Afrin kentine, Türk Askeri ve ÖSO güçlerinin operasyon yapacağı konuşulurken, sınırdaki hareketlilik dikkat çekiyor.

TÜRK ASKERİNİN ELİ TETİKTE

Türk Askeri sınırda eli tetikte beklerken, terör örgütü YPG de Afrin Türkiye sınırına yakın bölgelere sevkıyat yapıyor.

Edinilen bilgiere göre Türkiye, PKK'nın Suriye kolu YPG'nin elindeki Afrin kentine bağlı Telrıfat kasabası ile Mınig askeri üssünü almak için operasyon hazırlıkları yapıyor. Operasyon hazırlıkları nedeniyle, Afrin-Kilis sınırının hareketli olduğu görüldü.

YPG, AFRİN BÖLGESİNE ABD'NİN GÖNDERDİĞİ SİLAHLARI SEVK EDİYOR

Sputnik'te yer alan habere göre; terör örgütü YPG de Afrin Türkiye sınırına yakın bölgelere güçlerini sevkederek, bölgeye ağır silahlar, havan topları, roketatarlar, ısı güdümlü füzeler ve militan sevki yaptığı öğrenildi.

DUVAR ÖRÜLMEYE DEVAM EDİYOR

Sınırda bir yandan asker takviyesi devam ederken, bir yandan da Türkiye güvenlik amacıyla sınırda duvar örmeye devam ediyor. Sınırda Türkiye'ye bağlı İHA'lar da uçuş yaparken, sınır hattı boyunca yoğun güvenlik önlemleri alınıyor ve basın mensupları dahil kimsenin sınıra yaklaşmasına izin verilmiyor.

Haber Tarihi: 01 Temmuz 2017 Cumartesi 23:44
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