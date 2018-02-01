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Türkiye'nin Mihraç Ural tepkisine Rusya'dan ilk cevap

Rusya Dışişleri Kaynaklarından yapılan açıklamada ''Biz de bilmiyorduk. Esad rejimiyle doğrudan ilişkimiz yok'' ifadeleri kullanıldı.

01 Şubat 2018 Perşembe 16:42
Türkiye'nin Mihraç Ural tepkisine Rusya'dan ilk cevap

Rusya Dışişleri Kaynakları, Soçi’deki Suriye zirvesinde boy gösteren terörist Mihraç Ünal hakkında bir açıklamada bulundu.

Mevlüt Çavuşoğlu, Reyhanlı katliamı sanığı Mihraç Ural’ın Soçi’ye katılması hakkında “Rusya’dan izahat istedik. Bize verilen listede bu teröristin ismi yok. Türkiye’ye iade edilmesini istedik. Bir teröristin bizimle işbirliği yapan bir ülkede böyle şov yapamaması gerekiyor” dedi.

RUSYA'DAN YANIT: BİZ DE BİLMİYORDUK

Türkiye'nin sert Mihraç Ünal tepkisi sonrası Rusya'dan flaş bir yanıt geldi. Rusya Dışişleri Kaynaklarından yapılan açıklamada, ''Biz de bilmiyorduk. Esad rejimiyle doğrudan ilişkimiz yok'' ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 01 Şubat 2018 Perşembe 16:42
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