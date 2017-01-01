“Türkiye'nin markasıyız”

“Marka değeri her zaman kazancın ilk adımıdır. Sur Yapı olarak en büyük avantajımız yılların deneyimi ile sağladığımız marka güvenilirliği ve marka değerimizdir” diyen Altan Elmas, işteki başarısının püf noktasını ve 2018 planlarını Yeni Akit’e şu sözlerle açıkladı:

DOĞRU LOKASYON KAZANDIRIYOR

“Metrekare satış fiyatı ne olursa olsun tüm projelerimizde Sur Yapı kalitesinden ödün vermeden işimizi en güzel şekilde yapıyoruz. Projelerimizin tamamlanmasının ardından site yönetimlerini ve ikinci el piyasasını kontrol altında tutuyoruz. Bu sayede müşteri memnuniyetini satış sonrası ve diğer aşamalara da taşımış oluyoruz. Doğru lokasyonda geliştirdiğimiz projelerimiz henüz daha inşası sürerken kazandırmaya başlıyor. Böylece oturumcunun yanı sıra sadece yatırım için düşünenler için de cazip birer alternatif oluyor. İstanbul, Bursa ve Antalya’da satışı devam eden 17 projemizle birlikte hız kesmeden çalışıyoruz. Özellikle Antalya projemiz, diğer gayrimenkul projelerinden ayrılıyor. Antalya’nın Kepez bölgesinde 1 milyon 300 bin metrekarelik bir alanda Türkiye’nin en büyük ve örnek kentsel dönüşümünü gerçekleştiriyoruz. Türkiye’de ilk kez bu kapsamda geniş bir alan dönüşüme tabii tutuluyor. İlk kez tüm hak sahipleri yüzde yüz projeye inanarak destek verdi.”

KAMPANYALAR DEVAM EDECEK

Kişiye özel ödeme planlarını esas alan, ‘Mutlu Evler Türkiye’, ‘Bal Gibi Olur’ ve ‘Aynen Öyle’ kampanyalarıyla müşterilerine kulak veren Sur Yapı, 2018’de de aynı bakış açısıyla yola devam edecek. Metrekaresi 2 bin 500 TL’den 22 bin TL’ye kadar her kesimden her bütçeye seslenen üretimiyle Sur Yapı, “Türkiye’nin markası” kimliğini 2018 yılında da taşıyacak.

2018’İN FARKI NE OLACAK?

“Özellikle 2018 yılında gayrimenkul sertifikalarının aktif kullanılmaya başlanmasıyla 5 bin TL’si olan bir vatandaşımız bile konut sektöründe oluşan değer artışından yararlanabilir” müjdesini paylaşan Altan Elmas, “6 ya da 9 yıl bu sertifikalarda birikimini değerlendiren bir vatandaşımız yüzde 35-yüzde 40 gibi faiz masrafını yüklenmeden ev alabilecek. Böylece sektör daha geniş bir kesimden kaynak sağlamaya başlayacaktır.

Ayrıca 2018’de daha fazla yabancı yatırımcı çekeceğimize inanıyorum. Yabancı yatırımcılar konut fonlarına da yatırım yapmaya başlayacaktır. Kısacası 2018’de Türkiye gayrimenkul sektörü uluslararası yatırım ağından daha çok pay alacak ve sektör büyümeye devam edecektir” diye konuştu.

2018 ÜRETİM VE SATIŞ YILI OLACAK

2017’de yatırımlarla büyüyen Sur Yapı, yeni yılda üretime ağırlık verecek. Sur Yapı için 2018 ‘üretim ve satış yılı’ olacak. Satış ve inşası devam eden Excellence Koşuyolu, Tempo City, YeşilMavi Maltepe, Topkapı Evleri, Lavender, Muhit Sancaktepe, Gölbahçe Evleri, Şehir Konakları, Semt Bahçekent, Bahçeyaka Ispartakule, İlkbahar 2 ve Antalya projelerine ek olarak İstanbul’da 2 yeni projenin satış ve inşasına başlayacak.

11 MİLYAR DOLARLIK PORTFÖYÜ VAR

2017’ye girerken İstanbul’un 6 bölgesinde 6 yeni proje inşa edeceğini açıklayan Sur Yapı, mevcut projelerine Antalya’daki dev kentsel dönüşüm hamlesini de ekledi. İstanbul, Antalya ve Bursa’da yer alan 16 farklı projede 23 bin 400 konutluk portföye ulaşan Sur Şirketler Grubu, inşaat, AVM ve enerji sektörlerindeki yatırımlarıyla 2017’de 1,2 milyar TL’lik ciro elde etti. 2018 yılında ise 1,7 milyar TL ciro hedefi koydu.